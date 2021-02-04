徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第二次会议

昨日下午，市委副书记、代市长、市土地管理工作委员会主任徐衣显主持召开市土地管理工作委员会第二次会议，研究新型产业用地管理、土地出让等工作。

徐衣显主持召开市土地管理工作委员会2021年第二次会议强调

以质量效益为中心着力促进新型产业创新发展

以人为本全力提升城市规划建设管理服务水平

昨日下午，市委副书记、代市长、市土地管理工作委员会主任徐衣显主持召开市土地管理工作委员会第二次会议，研究新型产业用地管理、土地出让等工作。

徐衣显指出，加强新型产业用地管理是提高城市用地效率、加快发展创新产业的重要举措。要坚持质量和效益为中心、创新和市场为导向，聚焦产业、用地、效益等重点，完善项目准入、培育、退出等配套政策，加强新型产业用地管理，严控总量、做优增量、盘活存量，形成用地集约、企业集聚、产业集群、人才会聚的发展模式。要坚持以人为本，提高管理、品质、创新、服务水平，提升园区生产、生活、生态功能，实现“人城产”深度融合、协同发展。

徐衣显强调，要坚持“房住不炒”，积极构建供给多元、租购并举的住房保障体系。要加强宏观调控，把握土地出让节奏，推动土地市场供需关系动态平衡。要严格遵循导则规范，加强城市设计和风貌管控，打造产业与生态互促、古典与时尚交融、文化与魅力彰显的城市形象。

孙延文参加会议。 （记者 智慧）