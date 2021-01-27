徐衣显在全市冬季疫情防控工作电视电话会议上强调：迅速行动把握主动切实扛牢政治责任 严守关口坚守底线切实扎紧“四个口袋”

昨日下午，在收听收看全省冬季疫情防控工作电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显立即召开会议，贯彻全省会议精神，对我市疫情防控工作进行再动员再部署，强调要坚持人民至上、生命至上，毫不松懈落实落细疫情防控各项措施，坚决守住不发生本地感染病例底线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

昨日下午，在收听收看全省冬季疫情防控工作电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显立即召开会议，贯彻全省会议精神，对我市疫情防控工作进行再动员再部署，强调要坚持人民至上、生命至上，毫不松懈落实落细疫情防控各项措施，坚决守住不发生本地感染病例底线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

针对当前复杂严峻的疫情形势，徐衣显强调，一是切实提高政治站位。站在旗帜鲜明讲政治、做到“两个维护”、对人民负责的高度，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、厌战情绪，坚持“外防输入、内防反弹”总原则，坚决守住不发生本地感染病例的底线。二是启动应急指挥机制。各级指挥体系从常态运行迅速转入应急响应，全天候值守，扁平化运行，强化统筹协调，保证高效运转，坚持上下联动，牢牢把握疫情防控主动权。三是压紧压实责任链条。“一办六组六专班”要梳理各项防控部署，逐条细化完善具体工作方案，认真落实“四早”要求，扎紧扎牢“四个口袋”，聚焦公共场所、重点人群、社区乡村，切实筑牢严密防线。四是落实非必要不出市。党员干部带头，引导广大群众，非必要情况不出市，非实质工作不出市，非紧急任务不出市，确需外出的要严格履行相关程序，务必做好个人防护、减少随行人员、确保万无一失。五是全力阻断输入风险。严守机场、火车站、客运站、高速口等“第一关口”，严格执行监测体温、登记信息、查验证明等措施，严密排查重点人群，加强应急能力，发现异常情况，立即闭环处理，阻断风险传播。六是坚决杜绝院感发生。从严执行防院感指南规程，坚持“人物同防”“医患同防”，加强发热门诊管理，严格落实预检分诊、首诊负责，严密排查发热门诊等重点区域风险，堵塞漏洞，确保安全。七是强化集中隔离管控。规范设置“三区两通道”，加强日常管理，严防交叉感染，实现责任闭环、流程闭环。八是加强舆论宣传引导。及时准确发布疫情信息，引导市民树立“每个人是自己健康第一责任人”意识，自愿接种疫苗，开展爱国卫生运动，做好卫生健康教育，提高防护意识和能力。九是从严从细督导检查。以“四不两直”方式，深入一线，暗访督导，严查各个环节是否落细、各项措施是否落地、各项责任是否落实，对不作为、敷衍塞责、弄虚作假等问题快查快办、严肃追责。

贺敏参加会议。(记者 李三旺)