洛阳南苑小区暖气管道改造是否影响集中供热？热力公司回应

近日，高新区南苑小区有居民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，该小区前段时间突然贴出暖气管道“串联改分户控制”改造通知，要求业主投票表决是否同意施工。

近日，高新区南苑小区有居民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，该小区前段时间突然贴出暖气管道“串联改分户控制”改造通知，要求业主投票表决是否同意施工。眼看就快集中供热了，大家想了解暖气管道改造是否会影响集中供热及改造如何收费。

南苑小区居民王先生说，10月中旬，该小区物业公司贴出通知，该小区暖气管道老化严重，需要进行“串联改分户控制”改造，就此征求业主意见。

记者在通知上看到，该小区暖气管道改造的项目包括庭院主管网敷设和单元公用管道、分户控制等改造。此次改造，需要小区三分之二以上业主参与表决且四分之三表决业主同意才能进行。此外，通知还提到，不能保证在11月15日如期供热。

“大家支持暖气管道改造，但为啥非要等到临近供热的时候才开始征求意见，为啥不提前做工作？”王先生说，有不少业主担心，暖气管道改造会导致该小区在供热季无法供热，希望有关部门解答。

昨日，高新热力有限公司市场发展部负责人张志宏告诉记者，南苑小区的供热设施由开发建设单位配套建设，属于串联系统，暖气管道的维修与供热管理由开发建设单位负责。今年国庆假期之后，该小区物业公司向他们提出暖气管道改造申请，希望今后交由热力公司直供。

“接到申请的时间已临近10月中旬，考虑到改造会影响小区如期供热，所以我们建议物业公司先征求业主意见，再决定是否实施。”张志宏说，根据物业公司最新统计的结果，该小区191户居民中，有133户参与表决，其中130户同意在今冬供热季前改造施工，符合相关要求。目前，热力公司施工人员已进场施工，预计11月底完成庭院主管网和单元公用管道改造。届时，选择自行改造室内供热设施的业主如果完成改造且符合条件，即可供热；选择热力公司改造室内供热设施的业主，可能会受散热器订货周期的影响，预计最迟在12月中旬供热。该小区热费收取将按实际供热天数计算。(记者 刘嘉仪)