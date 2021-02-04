徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话和重要指示精神、省第十一次党代会精神，研究部署贯彻落实工作。

昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话和重要指示精神、省第十一次党代会精神，研究部署贯彻落实工作。

会议“第一议题”学习了习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神、在参观国家“十三五”科技创新成就展时的重要指示精神，强调要心怀“国之大者”，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，持续强化“四水四定”刚性约束，坚决落实水资源消耗总量和强度双控，走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的集约节约发展之路。要坚持“四个面向”，把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，整合优势创新平台，建设科技产业社区，以科技创新带动全面创新，激发全社会创新动力活力。

会议传达学习了省第十一次党代会精神，听取了分管市领导和相关部门冲刺四季度、完成全年目标、谋划明年工作的情况汇报。会议强调，一要深学细悟知精髓、明方向。把深入学习贯彻省市党代会精神作为当前重要政治任务，迅速掀起热潮，不断引向深入，做好“结合”“转化”文章，做到学思践悟、融会贯通，真正把贯彻落实省市党代会精神的过程转化为牢记嘱托、对党忠诚、担当作为的实际行动。二要加压冲刺保目标、稳运行。坚持目标不变、任务不减、责任不松，发扬“拼”的精神、强化“闯”的劲头、保持“争”的状态，在破解难题、激发活力、深化改革、推进创新上下功夫、求突破，奋力冲刺四季度，坚决打好收官战。三要对标对表明路径、抓落实。锚定“两个确保”，坚持“六大原则”，落实“十大战略”，研究出台政府系统“1+10”贯彻落实体系，把“规划图”变成“施工图”，把“时间表”变成“计程表”，把“任务书”变成“责任状”，真正以项目化、清单化、方案化、台账化形式使省市党代会精神落实落细落具体。四要站位大局强支撑、作贡献。锚定万亿级经济总量目标，坚定不移以项目强支撑、靠改革增活力、用开放拓空间，做大优势增量，补齐短板弱项，以一域之精彩助推全域之出彩，加快建设豫西转型创新发展示范区，努力形成全省高质量发展增长极。五要善作善成强本领、解难题。用思想观念之变引领创新发展之路，在政府系统大兴学习之风、研究之风、实干之风，树牢法治思维，提升综合素质，掌握专业方法，善用市场力量，提高抓总、抓重、抓要的能力水平。六要主动担当转作风、提效能。以作风能力建设年活动为载体，建立容错机制，完善激励措施，坚持“结果论英雄”，倡树“一线工作法”，常态化展示、实战化考评，赛出好成效、比出真干劲，充分激发党员干部干事创业的动力活力。

会议对当前重点工作进行了部署，强调要统筹发展和安全，毫不放松抓好疫情防控、重点领域风险防范、信访稳定、民生实事办理等工作，确保社会大局稳定、群众安居乐业。

会议还研究了其他事项。(记者 李三旺)