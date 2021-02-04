洛阳广大党员干部群众认真学习贯彻省第十一次党代会精神

连日来，洛阳各地掀起学习宣传贯彻省第十一次党代会精神的热潮，接受采访的党员干部群众纷纷表示，将把思想和行动切实统一到省党代会部署要求上来，找准着力点、突破口，只争朝夕、锐意进取，创造性推进工作，以赶考心态交出洛阳答卷。

连日来，洛阳各地掀起学习宣传贯彻省第十一次党代会精神的热潮，接受采访的党员干部群众纷纷表示，将把思想和行动切实统一到省党代会部署要求上来，找准着力点、突破口，只争朝夕、锐意进取，创造性推进工作，以赶考心态交出洛阳答卷。

今年33岁的邓东东和几个合伙人在洛阳成立了知识产权代理公司，生意做得风生水起。“城市承载着我们幸福生活的向往，更是生活在这里的每一个人成就梦想的舞台。”邓东东说，认真学习了省党代会报告和市党代会报告，深刻感到河南省、洛阳市都高度重视营商环境和平台打造，尤其是洛阳提出“着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市”，让奋斗在此的年轻人愈发感到方向更明、底气更足、干劲更大。

一到节假日，前往孟津区朝阳镇南石山村张家彩窑参观和研学的人们络绎不绝。这是一个家族企业，每一代继承人从小得到技能与态度的双重修炼。张家彩窑第七代传承人张毅鹏说，正如省党代会报告所强调的，社会主义现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。洛阳是中华文明的重要发祥地，我们更应增强文化自信，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，用璀璨文化之光照亮现代化建设之路。

人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。洛阳市政府办公室督查三室副主任赵启虎说，洛阳今年重点民生实事目前已完成或基本完成107件，占年度任务的89%。其他各项工作正稳步推进，预计年底可全部完成。同时，洛阳已开始征集2022年市重点民生实事，征集范围除传统项目外，还结合省、市党代会精神，将青年友好型城市建设、时尚消费等纳入征集范围，使重点民生实事更具时代性、前瞻性、全局性和普惠性，让老百姓获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

“省党代会报告对文旅文创融合提出明确要求，作为旅游乡镇的干部，目标更清晰、干劲更足了！”新安县青要山镇党委书记孙宏悦表示，青要山镇将认真学习贯彻省党代会精神，深刻践行乡镇工作“三结合”，以集镇建设为抓手增强乡镇连城带村、服务农民功能，开创乡村振兴新局面。当前重点是立足旅游乡镇特质，强化创意驱动、美学引领，以青要山景区、青要山水库、青要山文旅产业带为载体，发展“快进慢游深体验”的乡村休闲旅游；二是强化品牌意识，着力擦亮“黄帝密都青要山、和合文化发源地”名片，持续办好和合文化论坛，讲好新时代“黄河故事”；三是推进青要山景区改革创新，培育壮大龙头企业，推动文旅文创产业高质量发展，更好把文旅资源优势转化为发展优势，让好风景成为群众生活的好前景。

洛阳市总工会党组成员、副主席贾锁文表示，市总工会将深入学习贯彻省党代会和市党代会精神，切实筑牢广大职工群众同心同德、团结奋进的共同思想基础；扎实推进产业工人队伍建设改革，推进“人人持证、技能河南”建设；广泛动员各级劳模和工匠人才探索产业带动、技术扶持等多项举措，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；切实履行维权服务职责，积极构建和谐劳动关系，不断汇聚“建强副中心、形成增长极”、实现“两个确保”的工人阶级主力军力量。

“省党代会报告用专门章节对深化高校布局、加强‘双一流’大学第二梯队建设等作出部署，着实令人振奋！”河南科技大学党委宣传部副部长沈兰表示，高校承担着立德树人重要使命，一方面要做好“引”的工作，结合党史学习教育和河南丰富红色资源，引导鼓励青年立大志、明大德、成大才、担大任；另一方面要做好“育”的工作，以前瞻30年的眼光，为青年提供创新创造的舞台空间，打造动态培育体系，提升青年创新创造能力，为河南建设国家创新高地蓄积青年力量。（记者 孙自豪 见习记者 谢娜娜 吕百营）