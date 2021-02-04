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这位老乡有点“黑”（寻访洛阳都市圈之墨子故里 上）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2021.11.01 09:47
今人复建的墨公祠

　　今时今日，即便是在墨子的老家鲁山县，谈论墨子的人似乎也并不多。

　　鲁山县城有墨子商城、墨公路，提醒人们这里与墨子颇有关系，但也仅此而已，鲜有人提及两千多年前的旧事。

　　在尧山深处的尧山镇尧山村、相家沟，村妇们坐在院墙下择菜、晒暖，拉扯的亦无非是家长里短。若非有石碑、牌坊言明此处乃“墨子故里”，恐怕不会有人联想到战国时期的大人物。

　　镇上的墨子古街旅游区倒是热闹。这里地处平顶山与洛阳、南阳的交界处，景区里有墨公祠、墨子像，花几十元门票，便可参加篝火晚会，看歌舞表演——表演节目仍与墨子无关。

　　人是健忘的，难道大伙儿已忘了墨子？非也。

　　在鲁山，目之所及，有关墨子的文化符号无处不在。含蓄的鲁山人，不习惯把荣耀挂在嘴边，却把墨子这位了不起的老乡刻成丰碑，摆在家门口最显眼的地方，引着你主动去问、去探寻，而后，他们才会拉开架势，打开话匣子：“哦，你问墨子啊？那可有的说了！”

　　百家争鸣墨子当先

　　鲁山学者袁占才说，墨子生于鲁山，葬于鲁山。清代偃师学者武亿编纂《鲁山县志·人物志》，记载的第一个人物就是墨子。

　　鲁山属于平顶山市，古称鲁阳，东周时期毗邻王城洛阳，位于宋国、楚国交界处。

　　春秋战国，天下大乱，诸侯争霸，百家争鸣。墨子是墨家学派的创始人。这个学派主张“兼爱、非攻”，特立独行，多次制止诸侯战争，一度与孔子创立的儒家学派分庭抗礼，大唱对台戏，乃东周两大“显学”之一，声名赫赫。

　　史书里说，“墨子名翟，鲁人也”，是宋国贵族后裔。不过，他出生时家道中落，已与平民无异。墨子当过牧童，干过木工，年轻时曾师从儒家，后来因理念与儒学不合，游历天下，自立门户，另创墨家学派。

　　相传，墨子博学多识，思维超前，在河洛地区创办了中国历史上第一个设有文、理、军、工、自然学科的综合性平民大学，广收门徒，宣传墨家思想，成就卓越。

　　晚年，墨子隐居故乡，改“墨”为“黑”。史学家对于“墨”和“黑”有各种解释，有人说墨子好在户外干活，皮肤被晒得很黑；还有人说墨子是外国人，天生肤色深。

　　鲁山人不扯那么多。他们深信墨子是中国人，是他们的老乡。

　　尧山东麓的黑隐寺一带住着十几户黑姓人家，自称是墨子后裔；相家沟的相氏人家，自称是墨子门徒相里氏的后裔。

　　这是历史代代相传留下来的证据，不言自明。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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