10月1日起有出洛史的师生员工 建议主动进行一次核酸检测

昨日，市教育局发布《关于进一步做好常态化疫情防控工作的通知》(以下简称《通知》)对我市各中小学疫情防控工作作出进一步要求。

昨日，市教育局发布《关于进一步做好常态化疫情防控工作的通知》(以下简称《通知》)对我市各中小学疫情防控工作作出进一步要求：各校要对国庆节以来，来自或到过近期发生疫情地区的师生员工进行全面排查；对出洛阳市的师生员工，建议其主动做一次核酸检测。

“近期，国内多地区出现本土确诊病例和无症状感染者，境外输入压力持续存在，国内疫情防控形势异常严峻复杂。”市教育局相关负责人说，为防范疫情输入风险，严格落实常态化疫情防控措施，保障师生生命安全、身体健康，我市下发《通知》。

全面排查

《通知》要求，各级各类学校要对国庆节以来来自或到过近期发生疫情地区的师生员工，进行全面排查，利用“大数据＋网格化”手段，详细掌握行踪信息，密切关注身体状况，并了解学生家长、教职员工亲属等人员的行踪信息，建立台账，动态管理，对排查出的异常情况要规范处置，及时上报上级教育行政部门；对出洛阳市的师生员工，建议其主动做一次核酸检测，已做过的可不再做；对有确诊病例所在地市旅居史的来(返)洛人员，建议做核酸检测，并落实7天居家健康监测，非必要不出行，确需出行做好个人防护。

目前尚未返校的上述师生员工要暂缓返校，已返校的要主动向学校报告，加强自我健康监测，积极配合疾控部门做好核酸检测、医学隔离观察等防控措施。

封闭管理

各级各类学校将加强校园封闭式管理，把好入校关，无关人员、车辆一律不准进入校园，师生进入校园前必须戴口罩、量体温，并持续做好师生健康监测，严格落实“日报告、零报告”制度，持续强化教学区域、生活区域常态化疫情防控措施，做好防疫物资储备。