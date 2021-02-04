当前，文旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。省第十一次党代会报告提出，要推动文化繁荣兴盛，提升发展软实力，引发我市各界人士关注。大家纷纷表示，要充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，把文化资源优势更好转化为发展优势，书写推动文化繁荣兴盛的“洛阳答卷”。

当前，文旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。省第十一次党代会报告提出，要推动文化繁荣兴盛，提升发展软实力，引发我市各界人士关注。大家纷纷表示，要充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，把文化资源优势更好转化为发展优势，书写推动文化繁荣兴盛的“洛阳答卷”。

省第十一次党代会报告提出，要系统保护黄河文化遗产，深化仰韶文化、夏文化、殷商文化等研究。对此，中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队队长赵海涛深感责任重大，任务艰巨。

赵海涛表示，二里头遗址是探索夏文化最重要的对象，二里头工作队将根据新时代文物考古工作的要求，切实贯彻社会考古学、多学科合作和文化遗产保护的理念，按照世界遗产的标准，做好考古工作规划。通过开展系统、科学的考古工作，逐步深化多学科、全方位合作的研究模式，努力为全面、深入揭示二里头遗址的重要内涵和价值提供重要支撑，为讲好新时代“黄河故事”提供重要基础。

非物质文化遗产是中华文明五千多年绵延传承的生动见证。“报告提出，推动非物质文化遗产传承振兴，这对加快非遗传承创新发展具有重要意义。”聆听报告后，市剪纸艺术研究会会长、省非物质文化遗产(剪纸技艺)代表性传承人、河洛大工匠王飞激动不已。近年，市剪纸艺术研究会开展“进校园、进社区、进企业、进乡村、进军营”活动，让剪纸这一传统文化被更多人了解、喜爱。“下一步，我们将构建剪纸技艺传承新模式，实现对剪纸技艺的普及教育、保护传承、创新发展、传播交流，建设剪纸艺术展示交流中心、非遗博物馆等，助推非物质文化遗产传承振兴。”

“真提气！”聆听报告后，栾川县重渡沟生态旅游建设示范区重渡村党支部书记马建伟信心十足。近年，依托丰富的旅游资源，重渡村大力发展乡村旅游，成功开发了重渡沟风景区，叫响了重渡沟品牌，实现了较好的经济和社会效益，成为游客青睐的休闲度假胜地。前不久，文化和旅游部公示了第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，重渡沟风景区榜上有名。马建伟表示，下一步，重渡村将进一步优化乡村旅游供给，用乡村旅游高质量发展走好乡村振兴之路。

让文物活起来，就要让文物深深融入人们的生活。最近，随着综艺《登场了！洛阳》热播，节目同款考古盲盒备受消费者追捧。应天门北广场搭建的《登场了！洛阳》联合博礼文创推出的全国首家现场沉浸考古体验店，实现了旅游纪念品向互动体验类文创产品的升级。洛阳古都研学旅行发展有限公司副总兼文创研发部部长詹利朋表示，下一步，将在体验类文创方向持续发力，积极探索文化文物资源与新技术新应用的跨界融合，打造具有洛阳标识的文创产品，用创意抢占文旅融合“新风口”。

市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏表示，全市文广旅系统将深入学习贯彻落实省党代会精神，坚持创新引领，强化创意驱动，充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，大力保护传承弘扬黄河文化，实施文旅文创融合战略，加快发展文化事业，做大做强文旅文创产业，培育壮大新型文旅业态，着力塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，加快推动文旅文创成支柱，助力建设青年友好型城市，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。（记者 李冰）