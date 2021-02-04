洛阳疾控专家提醒：疫情防控别大意 戴口罩、保持社交距离

近日，西北疫情蔓延国内多地，疫情防控形势再度严峻。我市常态化疫情防控举措落实情况如何？昨日，记者分兵多路走访大型商场、农贸市场、酒店及景区等地，实地查看多个行业服务人员及市民的落实情况。

龙门石窟景区内，游客规范戴口罩

日，西北疫情蔓延国内多地，疫情防控形势再度严峻。我市常态化疫情防控举措落实情况如何？昨日，记者分兵多路走访大型商场、农贸市场、酒店及景区等地，实地查看多个行业服务人员及市民的落实情况。

酒店：近期到过中高风险地区所在城市的人员，须提供48小时内核酸检测报告

昨日10时许，记者在洛龙区香山路与长兴街交叉口的全季酒店看到，门口有消毒和登记区，戴口罩的前台服务人员正为顾客办理入住手续。“入住顾客要出示健康码、行程码，如果是从中高风险地区所在城市来的，必须提供48小时内核酸检测报告。”该前台服务人员提醒。不过，记者注意到，对于未戴口罩的顾客，该前台服务人员并未及时提醒。

在厚载门街上的汉庭酒店，前台服务人员对顾客也提出同样要求，同时还提醒入住顾客，近期出行时最好先查询一下目的地城市的疫情防控举措，提前进行核酸检测，以免影响行程或住宿。

商场、农贸市场：多数经营人员戴口罩，顾客防控意识须增强

昨日10时许，另一路记者在西工区七一路农贸市场注意到，市场内多数店铺经营人员戴着口罩，有些店铺还张贴温馨提示，提醒顾客注意“戴口罩”“保持一米安全距离”。不过，记者也发现，有部分经营人员为了方便与顾客沟通，把口罩拉至下颌处或干脆不戴口罩，在咳嗽时也没有遮挡口鼻，疫情防控意识堪忧。而前来逛市场的市民戴口罩的居多，少数市民较随意。