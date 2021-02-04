涧河是洛阳的“四大河流”之一，古称涧水。在我国最早的地理学著作《尚书·禹贡》中，就有“伊洛瀍涧，既入于河”的记载。

行走涧河示意图 绘制 雅琦

涧河是洛阳的“四大河流”之一，古称涧水。在我国最早的地理学著作《尚书·禹贡》中，就有“伊洛瀍涧，既入于河”的记载。

这样一条古老的河，“身世”却有些模糊。古人理不清它的源头，常将它与谷水混为一谈。今天，人们也说谷水是它的古称，或者说二者本为一体，只是河道曾有变迁。

事实上，在《山海经》的记载中，涧水源自白石山，“北流注于谷水”，涧河与谷水是两条河。西晋学者挚虞在《三辅决录注》中称，“涧、谷二水之交”有“五门客舍”，因马氏兄弟五人共居而得名。

到北魏郦道元著《水经注》时，涧河与谷水已经“乱流”，难分彼此。通常认为，它们的主要源头在今观音堂镇马头山，位于三门峡市陕州区与渑池县交界处。

源自马头山的涧河也称南涧河，是涧河的主流。它一路蜿蜒东去，流经渑池县、义马市至新安县，在新安县铁门镇东，与源于渑池县北部的北涧河交汇，统称涧河或谷水，继续向东流经汉函谷关及八特坂。

汉函谷关在新安县城东约一里处。它扼守着崤函古道，是洛阳的西边门户，位居古代洛阳八关之首。这里地势险要，八特坂更是著名的古战场。

涧河流经王城公园

涧河过汉函谷关后，向东流过磁涧，进入洛阳市区，流经史家湾遗址、王湾遗址等，在王城公园西北折而向南。

《尚书·洛诰》中记载，西周初年，周公择址营建新都，称“我乃卜涧水东，瀍水西，惟洛食”。他定鼎洛邑，在此奠定了周王朝800年的基业。今天，王城公园就坐落在周王城遗址上。

曲折流过了100多公里的涧河，在这里南流注入洛河后，成了隋唐大运河的一部分。不过，它和谷水一样，精彩的故事并未结束。

中州桥跨涧河连接西工区与涧西区



涧河源头

清人杨守敬在《水经注疏》中记载，涧河与谷水源出马头山，在今三门峡市陕州区与渑池县的交界处。

马头山不高，涧河源头的水流也不大。它到山下才汇成细流，静静地在田地和村庄间穿行。我们追随着它东去的脚步，不久来到渑池县英豪镇的谷水村，发现这里已形成数米宽的河道，有了小桥流水的诗意。

涧河在这一段也称谷水，谷水村因此而得名。这里的村民大多姓姚，是大唐贤相姚崇的后人。姚崇辅佐唐玄宗开创了开元盛世，他去世后葬在洛阳，墓园就在今天的万安山南麓。

涧河穿过渑池县城后，经义马市进入新安县，也称南涧河。除了这条涧河，还有一条涧河，它起源于渑池县北部，大体向东南流入新安县，也称北涧河。南、北涧河在新安县“合二为一”，统称涧河或谷水。

由此看来，涧河源头不一，与谷水难分彼此，倒也情有可原。

涧河流经义马村

千秋之城

义马市三面与渑池县接壤，涧河自西向东穿城而过，与陇海铁路并行。历史上，这里地处崤函古道，涧河沿线分布着新安故城、千秋亭、鸿庆寺石窟等。

公元前221年，秦始皇统一中国后置新安县。这里的新安故城，即秦新安故县，因朝代更迭，其归属多有变化，如汉代时属弘农郡，晋代时属河南郡，北魏时属新安郡。

千秋亭是一座驿亭，与新安故城相距不远，又称千秋城。西晋时，文学家潘岳离开洛阳，前往长安赴任。他携家小行至千秋亭时，出生不足70天的幼儿夭折，这里遂成他的伤心之地。

今天，“千秋”之名仍在，亭驿却已难寻。人们沿着涧河一路东行，往往会被鸿庆寺石窟吸引。鸿庆寺原名三圣寺，北依白鹿山，南临涧河水，寺内有五座始凿于北魏的石窟。相传武则天曾到这里游玩，鸿庆寺之名是她亲赐的。

汉函谷关“四面青山一面水”

汉函谷关

涧河从义马市进入新安县，流过县城继续向东，就到了鼎鼎大名的汉函谷关。

汉函谷关又称汉关，西汉时由楼船将军杨仆所建。据《汉书》《水经注》等记载，杨仆是今新安县铁门镇人，汉武帝时屡立战功。当时的秦函谷关在弘农(今灵宝市一带)，他“耻居关外”，遂上书汉武帝，请求将函谷关东移至新安。

汉武帝“意亦好广阔”，二人一拍即合。杨仆便派出家僮700人，将关向东移三百里至今址，重新构筑了南横洛水、北达黄河的汉函谷关。

东汉时，洛阳是丝绸之路的东方起点，汉关作为“丝路西行第一关”，发挥了重要作用。汉灵帝中平元年(公元184年)，黄巾起义爆发，河南尹何进设八关拱卫京师洛阳，汉关为八关之首。

后来，这座雄关屡经毁建，规模不如当初，但“四面青山一面水”的风貌至今犹存。