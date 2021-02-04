“快乐大妈”管“闲事” “文明创建”显“活力”【视频】

“大妈是过来人，僵持只会浪费时间，各退一步才能解决问题。”25日上午，洛阳市涧西区武汉路社区新时代文明实践站的会议室，在听完矛盾双方的基本情况后，77岁的尚秀英和63岁的康淑桃相互使了个眼色，默契地敲定了“战术”，以你唱罢来我登场的调解方式，动之以情晓之以理，几个回合下来就将一例棘手的邻里纠纷完满解决。

“大妈是过来人，僵持只会浪费时间，各退一步才能解决问题。”25日上午，洛阳市涧西区武汉路社区新时代文明实践站的会议室，在听完矛盾双方的基本情况后，77岁的尚秀英和63岁的康淑桃相互使了个眼色，默契地敲定了“战术”，以你唱罢来我登场的调解方式，动之以情晓之以理，几个回合下来就将一例棘手的邻里纠纷完满解决。

武汉路社区新时代文明实践站相关负责人介绍，尚秀英和康淑桃同属社区“快乐大妈”志愿服务队，这支服务队充分发挥大妈们社会阅历深、善于沟通协调的优势，深入小区管小事、管闲事，从基层自下而上助力城市文明创建。

从调解会议室走出，问及刚刚用到的“战术”是啥？尚秀英在记者耳边说起了悄悄话，“战术”就是换位思考、有耐心。作为“快乐大妈”志愿服务队的队长，她表示，自该服务队成立以来，志愿者人数不断增多，目前，已有13名成员，平均年龄为72岁。