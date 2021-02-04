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从洛阳来了个“元鲁山”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.25 08:23
琴台遗址

　　鲁山县城不大，街头巷尾有一种奇妙的怀旧感。

　　路边卖胡辣汤的小吃摊儿，和10年前你在其他地方见过的小吃摊儿差不多。

　　藏在背街小巷深处的鲁山第二高中，学校篮球场旁边有一个高台，看样子也无甚特别。

　　其实，这高台很特别。它叫琴台，是唐代鲁山人为了感谢一个洛阳人而建造的。

　　这个洛阳人名叫元德秀，别号“元鲁山”，是当时的鲁山县令。

　　“恨我不识元鲁山”

　　老郭是鲁山人，在琴台遗址对面开了一个小店。生意不忙时，他会和到琴台参观的游客闲聊两句。

　　他和其他鲁山人一样，管元德秀叫“元神仙”。因为他们认为，像元德秀这么了不起的人，世间少见，理当被奉为神仙。

　　琴台始建于公元735年，当时在位的皇帝是唐玄宗。

　　元德秀在鲁山当县令，给鲁山人留下了忘不了的回忆。

　　他品德高尚，廉洁爱民，为鲁山人办了不少好事儿、实事儿。

　　听说县令喜欢弹琴，鲁山百姓自发集资修建了这座琴台，送给他当“礼物”。

　　相传，元德秀召集众人开会商讨事情时，无须派人传令，只要登台抚琴一曲，大家就会从县城各个地方踊跃到场。

　　什么样的县令，才能得百姓如此爱戴？

　　翻遍史书，恐怕找不出第二个像元德秀这般特立独行的官员。

　　据《旧唐书》《新唐书》等古籍记载，元德秀干过很多“不合常规”的事：把盗匪放出大牢打老虎，维护治安；领着草台班子到洛阳参加皇家文艺会演，不为皇帝歌功颂德，反而豁出命去打皇帝的脸，骂官府、官僚，恳求朝廷为鲁山百姓减免赋税……

　　这些故事书里才会出现的情节，竟在一千多年前的鲁山县真实上演。难怪连北宋大文豪苏轼都佩服元德秀，曾言“恨我不识元鲁山”，恨不能与他生在同一时代。

　　单身“奶爸”去当官

　　元德秀，字紫芝，据说是北魏落魄皇族的后裔，生在洛阳，家境贫寒。

　　他志向远大，爱读书，不但是个学霸，而且精通音律，刚长大就被地方官选送去参加科举考试。

　　当时，元德秀的父亲已去世。他不忍心撇下老母亲，便带着母亲进京赶考，中了进士。

　　金榜题名，前途无量，很多人给他介绍对象，可元德秀坚持单身，直到去世也没成亲。

　　他有个侄子，年幼丧母，元德秀视如己出，成了单身“奶爸”。

　　侄子长大后，家里穷得张罗不起婚事。元德秀向朝廷求职当官，一则想为国为民做点儿贡献，二则想挣点儿俸禄帮衬侄子成家。

　　朝廷把他派到了鲁山当县令。这可不是什么美差。

　　当时的鲁山是个贫困县，土地贫瘠，赋税沉重，盗匪猖獗，老虎出没，民不聊生。上一任县令嫌此地太乱太穷，弃官离开。

　　元德秀迎难而上，接下了这个烂摊子。他决心拼尽全力，让鲁山改头换面，让鲁山百姓过上好日子。

　　在任期间，元德秀体察民情，兴修水利，鼓励农桑，惩治贪污，打击恶霸，百姓拍手称快。

　　鲁山老虎伤人性命。有个盗匪被捕入狱，许诺改过自新，打虎赎罪，求县令放了他。下属怕盗匪使诈，连累元德秀，极力阻止。元德秀力排众议，释放了盗匪，让他带队打虎。

　　不久，盗匪扛着老虎回来交差，众人啧啧称叹，都夸元县令目光高远，一举两得，既感化了盗匪，又根除了虎患。

　　奇招劝谏美名传

　　《新唐书》记载，公元735年，唐玄宗驾幸东都洛阳，要在五凤楼举办文艺会演，要求各地官员组织节目，歌舞助兴。

　　官员们高度重视，精心组织，极尽能事，有人甚至劳民伤财搜刮演出经费，以炫耀政绩，邀功请赏。

　　河内太守带了几百名歌伎，坐着豪车来到洛阳，歌颂皇帝，赞美大唐。

　　元德秀不愿粉饰太平，只想为民请命。他带着数十名乐工步行进城，合唱了一首《于蔿于》。这首歌由他自己填词作曲，唱的是穷苦百姓、无耻官僚，劝谏皇帝抚恤百姓、减免赋税。

　　看了半天歌舞升平的表演，这首泼冷水的大合唱让唐玄宗感到意外。皇帝欣赏元德秀的真诚直接，称赞《于蔿于》乃“贤人之言”，吩咐宰相罢免河内太守的职务，免除鲁山百姓三年赋税徭役。

　　冒死请命、巧妙劝谏的元德秀，成了鲁山人心中的英雄。他们修筑琴台，以示感激。

　　元德秀来鲁山之前，鲁山百姓家无余粮，官府每年追着农民催缴皇粮。他来之后，鲁山社会安定，百姓安居乐业，生活富足。

　　元德秀淡泊名利，不习惯官场生活。任满，他两袖清风，作别鲁山。当地百姓依依不舍，洒泪送行。

　　他走了，为他而建的琴台留下来了。此后历朝，琴台历经风雨，屡经修葺。文人墨客争相登台怀古，凭吊先贤。

　　值得一提的是，在琴台遗址附近的鲁山文庙(今鲁山一高老校区校园)里，还有元德秀的族弟元结的遗迹——全国重点文物元次山碑。

　　元结，字次山，文武双全，不仅是古文运动的先驱，还曾在“安史之乱”中带兵讨伐叛军，功勋卓著。他病逝后归葬鲁山，好友颜真卿为其书写碑文。

　　走出文庙，登上琴台，仰望天空，遥想一千多年前，唐朝宰相房琯见到元德秀，赞叹“见紫芝眉宇，使人忘却名利之心”，不由好奇元德秀到底长什么样。

　　怪不得苏轼感叹“恨我不识元鲁山”，如此神仙人物，谁不想见一见？（记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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