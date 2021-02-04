通报表扬！洛阳市的经验做法被纳入全国典型推广范围

近日，国家发展改革委等部门发布《关于推广“十三五”时期产业转型升级示范区典型经验做法的通知》(下称《通知》)，对全国20个产业转型升级示范区建设的典型经验做法进行总结，予以通报表扬，鼓励全国老工业城市和资源型城市结合实际，认真学习借鉴。其中，我省平顶山市、洛阳市、鹤壁市的4项经验做法被纳入全国典型推广范围。

近日，国家发展改革委等部门发布《关于推广“十三五”时期产业转型升级示范区典型经验做法的通知》(下称《通知》)，对全国20个产业转型升级示范区建设的典型经验做法进行总结，予以通报表扬，鼓励全国老工业城市和资源型城市结合实际，认真学习借鉴。其中，我省平顶山市、洛阳市、鹤壁市的4项经验做法被纳入全国典型推广范围。

创新是引领发展的第一动力，也是老工业基地提高发展活力和竞争力的关键。河南省平顶山市围绕产业链布局创新链，加强科技成果转化。平顶山市推动建立“高校院所+技术平台+产业基地”的创新链条，实施高新技术企业、科技型中小企业“双倍增”工程，建设炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室。

洛阳市、鹤壁市则在加快培育发展数字经济，促进产业数字化和数字产业化上下足功夫。洛阳市建成全省唯一的国家工业互联网标识解析二级节点，“1+6”工业互联网平台建成投用，在2020年国家新型工业化产业示范基地发展质量评价中，洛阳高新区装备制造示范基地获评五星示范基地。鹤壁市统筹发展大数据、5G、人工智能等新兴产业，在现代农业大数据、社区数字服务、工业互联网等领域形成新业态。

老工业城市和资源型城市建市早，工业区和矿区分布集中，城市功能亟待完善。“十三五”时期，各示范区结合产业结构调整，构建了产城融合发展的有效方式，为地区经济发展和城市群一体化发展发挥支撑作用。以产业园区为载体，培育壮大市场主体，洛阳市依托装备制造业基础，布局建设高端装备、智能制造、大数据、轨道交通等“六大产业园”。

据悉，下一步国家发展改革委将联合有关部门，研究制定“十四五”时期支持产业转型升级示范区高质量发展的政策措施，统筹支持示范区产业结构调整、城市更新改造、集约高效用地、绿色低碳转型，引领带动全国老工业城市和资源型城市振兴。

（来源：河南日报微信公众号）