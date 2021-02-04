走近曹魏墓石楬 揭开墓主人身份

16日下午，市图书馆举行五大都城系列公益讲座第三场《曹魏风物——西朱村一号墓石楬名物考释》。市文物考古研究院隋唐研究室主任、副研究馆员王咸秋详细介绍了西朱村曹魏墓的考古发现，并通过对石楬的名物考释研究，一窥曹魏时期的社会生活面貌，解开墓主人身份的谜团。

讲座现场

16日下午，市图书馆举行五大都城系列公益讲座第三场《曹魏风物——西朱村一号墓石楬名物考释》。市文物考古研究院隋唐研究室主任、副研究馆员王咸秋详细介绍了西朱村曹魏墓的考古发现，并通过对石楬的名物考释研究，一窥曹魏时期的社会生活面貌，解开墓主人身份的谜团。

王咸秋首先介绍了西朱村曹魏墓的地理环境和发现、发掘过程。墓葬于2015年7月19日在村民迁坟过程中被偶然发现，随后进行了一年多的考古工作，共发现大型墓葬两座，并对其中遭受破坏的一号墓进行了发掘。一号墓规模宏大，虽然被盗严重，仍然出土了600余件文物，包括陶器、铁器、铜器、漆木器和少量玉石器、骨器等。其中出土数量最多、价值最为重要的是300余件石楬。

王咸秋指出，“楬”本质上属于“题署”之物，通俗来讲就是说明牌。石楬上刻有优美的八分体隶书文字，内容是对墓葬中随葬品的记录。通过石楬所记载的丰富内容，可以窥见曹魏时期的社会生活状况和丧葬礼制。

接下来，王咸秋选取了一些重要的石楬进行了名物考释。比如“云母犊车一乘，蓐坐、牛人自副”是指以云母装饰的牛车，配有座席和牵牛驾车的仆从；“六寸绛韦宛下一量”是指一双长六寸、着绵的绛色熟皮鞋。“行清”是木质厕所模型，“爪锤”是指如意，“煮饼”类似于现在的面条……这些有趣的知识丰富了读者对三国时期先民生活状态的认知。

最后，关于墓主人的身份，王咸秋进行了推测。学术界基本认同二号墓的墓主为魏明帝曹叡。已经发掘的一号墓墓主人应与曹叡关系密切。墓中石楬记有“七钿蔽髻”，魏晋时期蔽髻上所饰“钿”的数量有明确的等级区分。据此可将墓主人的级别限定在皇后之下、九嫔之上，即贵嫔、夫人、诸侯王妃、长公主或者公主。同时，石楬上还记有“赤色绶带”“九旒旌旗”，所以最终可将墓主人级别限定在列侯到诸侯王之间。墓中出土的石楬有“银鸠车”，此为儿童玩具，意味着墓主人极有可能是孩童。而文献中记载，深受曹叡疼爱的公主曹淑未满周岁就去世了，其身份与一号墓吻合，且墓中出土有男性物品，与文献中记载的曹叡为公主配冥婚合葬史实亦可对应。

因此，一号墓的墓主人极有可能是这位早殇的公主。曹叡对小公主的逝去悲痛不已，诏示曹植作诔文，曹植自己的两个女儿在三年内相继夭折，对这种丧女之痛应该感同身受，其所作《平原懿公主诔》情深意切。

王咸秋引用了大量考古现场照片，讲座以事实为依据，逻辑清晰，通俗易懂，深受观众喜爱，赢得热烈掌声。讲座通过对中国墓葬文化的研究，让观众了解当时人们的丧葬礼制和饮食起居，同时体会生者对逝去亲人的不舍和思念。(记者 李冰 通讯员 张炜 梁佳明 文/图)

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周日，历史文化系列讲座继续开讲

记者昨日从市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(24日)举行第四场讲座，聚焦隋唐洛阳城。

本期讲座将邀请中国社会科学院考古研究所洛阳工作站站长、中国社会科学院考古研究所洛阳唐城考古工作队队长石自社，带来《漫谈隋唐东都城的设计思想与空间秩序》主题讲座。石自社先后参与和主持发掘了隋唐洛阳城宫城中心区的明堂、天堂遗址，九洲池遗址，应天门遗址等多处大型遗址，发表了大量相关的研究报告、论文等，对唐宋时期的城市考古和中国古代都城制度等问题有较为深入的研究。

讲座时间为本周日(24日)15时至17时，地点在市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。本场活动限报名140人(接受团体预约，请拨打电话0379-61289178咨询)。有意参加的个人可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名，请自备防护口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。(记者 李冰 通讯员 张炜)