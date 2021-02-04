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洛阳市巡察机构以市第十二次党代会精神为指导谋划推动巡察工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 08:30

　　“用市第十二次党代会精神指导巡察工作，就是要坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，抓实政治监督，服务全市大局。”日前，在市委巡察机构“学习贯彻党代会精神，巡察工作怎么干”专题学习研讨会上，就如何更好贯彻市第十二次党代会精神，推动市委巡察工作更好发展，大家一致把重点放在了“三向合一”上。

　　政治巡察具体到基层，就是要紧盯党中央决策部署是否得到落实，群众急难愁盼问题是否得到解决。

　　嵩县县委巡察办日前梳理的一份政治巡察“问题清单”，剑指决策部署走空棚架等突出问题，结合市、县党代会确定的目标任务，共细化分解了80余项具体问题。

　　与嵩县一样，目前已开展首轮巡察的9个县区，无一例外都把市、县党代会确定的目标任务作为巡察重点。市委巡察机构也正按照市委部署，进一步细化十二届市委政治巡察“问题清单”。

　　15日，市委巡察办向洛阳文保集团党委下发了问题整改督办函，要求该集团党委对需要整改的问题及时整改到位。据介绍，针对“巡察整改形式主义”等问题，市委巡察机构先后出台问题整改提醒预警等一系列制度，梳理出十一届市委巡察发现的5方面23项具体问题，供被巡察单位党组织自查自纠、未巡先改。市委巡察办负责人表示，全市巡察机构将坚持把巡改结合贯穿始终，加强对巡察发现问题的分析研判，及时提醒纠正苗头性、倾向性问题，强化边巡边改，并建立巡察整改成效评估机制，对评估不合格的责令重新整改。

　　洛宁县委巡察机构开展“优化营商环境”专项巡察，针对涉企部门“各唱各的调”问题，督促有关部门牵头整改。之后，该县在全市率先建设了“营商环境服务平台”，取得了“企业吹哨、部门报到”的成效。市委巡察办负责人表示，市委巡察机构将围绕市第十二次党代会明确的各项发展目标、重点任务，紧盯乡村振兴、项目建设、营商环境、改革创新、民生改善等强化巡察监督，着力发现并推动解决不担当、不作为、慢作为、乱作为等问题，凝聚起干事创业的精气神。

　　“全市巡察机构将全面贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持‘三向合一’，抓实政治监督，把坚持‘严’的主基调与激励党员干部担当作为统一起来，营造干事创业浓厚氛围，为建强副中心、形成增长极作出更大贡献。”该负责人说。(记者 李三旺 通讯员 杨伟峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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