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9岁男孩用其母亲手机玩游戏充值4900多元 能否要求退款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.10.16 13:05

　　读者反映

　　近日，市民常女士向本报记者反映，她9岁的儿子用她的手机玩游戏并充值4900多元。常女士想咨询，这种情况能否要求相关游戏公司退款。

　　记者追访

　　常女士说，十一假期，她去外地出差，把手机忘在了家里。等她回到家时，发现支付宝App中出现了120多条消费记录。常女士一问才知道，原来是9岁的儿子偷偷用她的手机玩游戏，并且多次充值。

　　记者在常女士提供的手机截图上看到，她的儿子在10月2日不断给一款名为《迷你世界》的游戏充值，充值次数达120多次，共计4900多元。

　　“我儿子才9岁，虽然是他自己输入的支付密码，但他对自己的行为根本没有概念。”常女士说。

　　“未成年人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台‘打赏’等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人有权要求网络服务提供者返还该款项。”近日，河南洛太律师事务所律师张耀显告诉记者，根据民法典相关规定，如果未成年人未满8周岁，属于无民事行为能力人，他的网络充值行为是无效的，监护人可以要求返还；8周岁以上的未成年人属于限制民事行为能力人，他的网络充值行为需要根据其心智成熟状况来区别对待。

　　截至发稿时，常女士已向相关游戏公司提出了退款申请并递交了相关材料，对方表示将以“关怀金”的形式退还部分充值款。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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