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国网洛阳供电公司打造首个“不停电”示范区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 15:07

　　10月13日，在洛阳市高新区白桦路段10千伏营元线上空，一架无人机正沿着配电线路进行巡检作业。为了持续提升供电可靠率，国网洛阳供电公司通过打造首个不停电作业示范区，消除电力线路运行隐患，让群众生活“不再停电”。

　　此次是国网洛阳供电公司首次开展配网不停电作业示范区线路主动运检，10千伏营元线是该公司重点打造的2条不停电示范线路之一，这次主动巡检工作由配电、输电和西城供电公司三方单位联合开展，充分结合线路日常运维、无人机巡检优势开展配电网线路精益运维，同时利用配网不停电作业技术对发现的线路和设备隐蔽缺陷及时开展消缺，将各类缺陷消除在萌芽状态，避免因缺陷升级造成停电故障，实现配电网完全不停电运维，通过主动运维有效保障电力安全可靠供应。

　　在10千伏营元线33号杆塔上方，无人机操作手发现瓷瓶扎线即将脱落，如果不及时处理，一旦遇到大风天气，线路可能发生脱落，对周边企业及群众用电造成影响。“以前我们在巡视线路时，多采用肉眼观察和望远镜的方式发现缺陷，但很难发现高空盲区存在的缺陷，采用人机协同的无人机巡检方法，能够全方位无死角的发现线路中的缺陷和隐患，提高了巡检效率，为线路安全稳定运行保驾护航。”国网洛阳供电公司输电运检中心张震说。

　　无人机在空中发现隐患后，第一时间与后方指挥中心进行沟通，在线分析设备缺陷情况，指挥中心安排带电作业人员紧急赶赴现场，及时消除线路运行隐患。两名带电作业人员“全副武装”后，进入到绝缘斗内，借助斗臂车调整至适合的作业位置，用绝缘毯和绝缘罩对带电线路进行绝缘遮蔽，然后对瓷瓶扎线进行加固处理，整个过程不到半个小时，作业过程中，线路正常带电运行，沿线企业和居民正常用电。

　　“此次联合作业有效避免营元线沿线300户居民户和15户工业用户不必要停电2.5小时，多供电量4250千瓦时。”国网洛阳供电公司配电运检中心何松坡表示，通过配网不停电作业的方式对配电线路进行检修和消缺，可以达到线路零停电、用户零感知的目的，持续打造线路零停电示范区，全力保障电力供应。

　　今年以来，国网洛阳供电公司采用无人机巡检作业方式，通过搭载高清摄像头、红外测温仪等设备对城市配电线路、杆塔本体进行精细化巡检，利用智慧平台对海量数据进行分析，组建了一张空地立体巡检网络，持续提升线路运维水平。(张静、何松坡、张震、郭玉洁)④
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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