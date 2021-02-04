怀疑谁都不能怀疑大树将军

眼下若有时间，不妨抓紧出门赏景：10月10日至11月10日，我省432家A级景区可以预约免票参观。河洛腹地名胜古迹扎堆，周末就近逛逛洛阳都市圈，保准收获满满。

冯异城古城址碑

眼下若有时间，不妨抓紧出门赏景：10月10日至11月10日，我省432家A级景区可以预约免票参观。河洛腹地名胜古迹扎堆，周末就近逛逛洛阳都市圈，保准收获满满。

有些名胜古迹，原本就可以免费参观，比如渑池的冯异城古城址，走过路过千万不要错过。

被冷落的古城址

渑池县隶属于三门峡市，挨着我市的新安、洛宁、宜阳，当地的仰韶文化遗址闻名海内外。

冯异是渑池历史上的名人。一进渑池地界，就有路牌提醒冯异城古城址位于何方、距离多远，叫人觉得不去这个古城址看看仿佛是憾事一桩。

跟着路牌指示的方向走就好，找不到可以下车问问附近村民。渑池人很热情，会详细指路，告诉你冯异城的土城墙就在礼庄寨的水库附近。

风流总被雨打风吹去。当年名噪一时的冯异城，如今只剩残垣断壁立在野外。深秋叶落，乌鸦聒噪，放眼望去，残破的古城墙寂寥、荒凉。

若不是树下的纪念碑提示它曾经的辉煌，谁能想到，这便是东汉名将冯异曾经战斗过的地方。

洛阳是东汉都城。渑池紧挨洛城，古时战略位置重要。

公元27年，冯异奉东汉开国皇帝刘秀之命，率军在渑池、洛宁一带大败赤眉军，奠定了东汉帝国的王图霸业。

冯异城古城址，便是冯异当时修筑的防御性土城。

名将排行榜上的常客

身为东汉开国名将，冯异是历代名将排行榜上的常胜将军：东汉评选“云台二十八将”，有他；唐代评选“古代六十四名将”，有他；北宋评选“历代七十二名将”，有他；明代评选“历史三十七功臣”，也有他。

历朝历代评选名将的标准有所差异，冯异多次高票入选，可见其功勋、人品符合历史主流价值观。

据《后汉书》记载，冯异谦逊低调，半道上遇见其他将领的车，不超车，不抢道，主动避让。

将士们闲来无事聊天吹牛，居功自傲，自吹自擂，个个都说老子天下第一。冯异有吹牛的资本，却不插话，他总是微微一笑，默默地躲到大树下面。因此众人给他起了个绰号叫“大树将军”。

开国皇帝的好帮手

冯异的成功很有故事性。一开始，他并不是刘秀的帮手，而是刘秀的对手。

西汉末年，王莽篡汉，自封为新朝皇帝。前朝的刘氏皇族后裔不服，立志夺回江山。

公元23年，刘秀的同族亲戚刘玄自立为王——史称更始帝，领着一帮弟兄跟王莽叫板。

当时，冯异还是颍川郡的小地方官，名义上跟王莽是一伙儿的。

刘秀和他哥哥刘演审时度势，依附于刘玄，和更始帝一伙儿。

刘秀率军攻打颍川郡，冯异抵挡不住，成了刘秀的俘虏。刘秀认为冯异是个人才，劝他弃暗投明。冯异本就看不惯装腔作势的王莽，加上老母亲尚在城中，便顺水推舟投靠了刘秀。

后来，刘演遭更始帝算计，遇害身亡。刘秀暂时离开，料理大哥的后事。冯异坚守阵地，拒不向更始政权投降，直到刘秀回来才打开城门欢迎。

公元24年，刘秀率部行军，长途跋涉，又困又饿，冯异亲自当伙夫，煮粥救急。

他和刘秀交往日久，交情渐深，两人志同道合，既是上下级，又是好哥们儿。

深得皇帝信任

刘演去世后，刘秀情绪低落。冯异耐心开解刘秀，劝他乘机收买人心，自立门户打江山。

刘秀听取了冯异的建议。两个没有血缘关系的男人，在创业路上结下了深情厚谊。

冯异有勇有谋，作战神勇，多次力挽狂澜，帮助刘秀扩大政治版图。公元25年，刘秀终于坐上龙椅，定都洛阳，建立东汉政权。

建国伊始，天下还不太平，军阀割据，赤眉军天天捣乱。公元27年，刘秀派出的大将折戟战场，逃奔宜阳。刘秀很头疼。

冯异临危受命，前去救援。他与麾下数人弃马步行，在渑池集结地主武装数万人，挑选精兵，让其假扮赤眉军埋伏在道旁，他率另一队人马诱敌深入，发动伏击战，打得赤眉军措手不及、溃不成军。

冯异立了大功，回洛阳复命，获得了隆重表彰。

有人嫉妒他，举报他功高盖主、独断专行。刘秀把奏章拿给他看，他气得浑身哆嗦，生怕刘秀不信任自己。

刘秀拍拍他的手说：“将军，你与我义为君臣、恩如父子，我怎会怀疑你？难道你忘了当年你为我煮的那碗粥？”

都说伴君如伴虎，听多了过河拆桥、兔死狗烹的故事，刘秀对冯异的信任让人动容，而神勇、忠心的“大树将军”，也对得起这份信任。（记者 张丽娜 文/图）