连续三季度登热搜榜！洛阳博物馆又火了

13日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，2021年第三季度“全国热搜博物馆百强榜”日前发布，洛阳博物馆作为受到网友高频搜索的博物馆，再次上榜。这是洛阳博物馆连续第三季度冲上该榜单。

13日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，2021年第三季度“全国热搜博物馆百强榜”日前发布，洛阳博物馆作为受到网友高频搜索的博物馆，再次上榜。这是洛阳博物馆连续第三季度冲上该榜单。

“全国热搜博物馆百强榜”是我国博物馆领域首个综合性“热度”推介榜单，由中国文物交流中心指导支持。该榜单按展览、公众、传播、品牌，设置百度指数、微信指数、新榜指数、发布指数、阅读指数、临展指数、参观量指数等20项指数为评价依据，不仅体现各博物馆受网友关注的程度，也对当前博物馆行业的发展现状和潜力提出参考。

一连三次登上“全国博物馆热搜榜”，洛阳博物馆“出圈”的背后，是古都洛阳独特的文化魅力。洛阳博物馆馆长李文初表示，作为首批国家一级博物馆，洛阳博物馆不断创新服务理念，在疫情常态化防控的背景下，在传统展览的基础上频繁推出网络直播、竞答等活动，吸引了来自全国甚至世界各地的粉丝“云打卡”，知名度、影响力持续上升，近年，每年观众可达百万人次。(记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 魏薇 文/图)