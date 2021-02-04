在把牢主攻方向中做强“洛阳制造”——四论学习贯彻市第十二次党代会精神

方向对了，就不怕路远。着眼于建强副中心、形成增长极，市第十二次党代会将“推动制造业高质量发展”列为重点任务之一，强调要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，把传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局贯通起来，加快建设制造业强市。

方向对了，就不怕路远。

着眼于建强副中心、形成增长极，市第十二次党代会将“推动制造业高质量发展”列为重点任务之一，强调要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，把传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局贯通起来，加快建设制造业强市。

有人说，一座城市的发展史，说到底就是产业的兴衰史。从一项项“共和国第一”创造民族工业奇迹，到“洛阳制造”建功“嫦娥”、C919、复兴号等“大国重器”——在“工业重镇”洛阳，制造业是当之无愧的“当家产业”，是老工业基地的“事业线”“生命线”“兴盛线”。奋进新征程，从建设现代化经济体系，到推动经济高质量发展，进而为一域增光、为全局添彩，集中力量做强“洛阳制造”大有可为，也必须大有作为。

做强“洛阳制造”，才能更好服务大局。站在实现“两个一百年”奋斗目标的战略高度，习近平总书记多次强调制造业的重要作用、重要地位，并在考察河南时殷殷嘱托“把制造业高质量发展作为主攻方向”“建设现代化经济体系”。推动制造业高质量发展，正是时代呼唤、国家所需。作为“共和国长子”，发挥独特优势切实把制造业搞上去，洛阳责无旁贷、当仁不让。

做强“洛阳制造”，才能挺起自身发展“脊梁”。支柱产业、主导产业不强，就支撑不起经济大厦。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，以科技创新赋能先进制造既迫在眉睫，又正当其时。当下，我们踏上“重振辉煌”新的一程，要在发展质量、产业发展能级上“强”起来，在经济增长、科技创新上成一“极”，进而实现现代化建设长远目标，迫切需要“洛阳制造”与时代潮流“交汇融合”，激发质量变革、效率变革、动力变革，推动整座城市在不断做强主业中赢得主动、赢得优势、赢得未来。

一句话，“当家产业”就要有“当家”的样子！让制造业高质量发展打头阵、挑大梁，使其成为构建现代产业体系的工作靶心、着力重点、逻辑主线，这是融入国家战略的应有担当，是重构未来优势的应有举措，是实现发展定位的应有作为！

本立而道生，纲举则目张。要看到，推动产业集聚是制造业高质量发展的必由之路，突出科技创新是制造业高质量发展的核心要求，开展产业共建是制造业高质量发展的重要抓手，如何以集聚促高效、以创新促转型、以共建促共赢，是洛阳制造业高质量发展绕不开的命题。

要做出“高质量”的回答，就要实施产业集群发展行动，高水平建设一批新型产业园区，扎实开展“万人助万企”活动，精准开展招商引资，坚持“项目为王”，着力推动产业集聚发展；要突出科技创新，坚持以用为本，实施高新技术企业倍增行动、孵化育成体系建设行动、研发平台扩量提质行动、高水平大学建设行动、关键核心技术攻关行动、科技金融深度融合行动、创新人才队伍建设行动，把创新真正落实到产业上；要开展产业共建，加强洛阳都市圈产业协作，加强与京津冀、长三角、珠三角地区的战略合作，实施“洛企出海”行动，在更大范围内配置优质资源。

“适合自己的方向就是捷径。”沿着主攻方向走下去，扬起制造业高质量发展的主旋律，“重振辉煌”的铿锵交响定将越奏越响！（洛平）