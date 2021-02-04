凝心聚力建强副中心形成增长极——二论学习贯彻市第十二次党代会精神

越是抱负远大，越要脚踏实地。最近闭幕的市第十二次党代会，擘画了今后一个时期洛阳发展的宏伟蓝图，掀开了重振洛阳辉煌的崭新一页。

越是抱负远大，越要脚踏实地。

最近闭幕的市第十二次党代会，擘画了今后一个时期洛阳发展的宏伟蓝图，掀开了重振洛阳辉煌的崭新一页。市委书记江凌强调，今后五年对洛阳走好现代化建设新征程至关重要，明确提出这五年洛阳发展的总体目标是建强副中心、形成增长极，并以“十个新”给出路线图、任务书，令人充满期待。

一座城市要开辟发展新境界，总是要在一定的时空格局中审视自身，既站位全局，又成于一域，既放眼长远，又抓住当下，才能把历史主动抓在手上。

从时间格局看，重振洛阳辉煌是一个历史进程，绝非一朝一夕就能轻松实现，需要扎扎实实走好每一步。站在新的历史起点上，我们要聚焦增强核心竞争力，在更多领域加快实现改革重塑、换道领跑，不断提升洛阳发展能级，就要以重要时间节点为坐标，在环环相扣中建强副中心，在步步为营中形成增长极，在积势蓄势谋势中为重振洛阳辉煌奠定坚实支撑。

从空间格局看，“建强副中心、形成增长极，成为引领全省发展的核心引擎”，是省委赋予洛阳的新定位。把国家战略、时代潮流与城市定位贯通起来，不管是乘势而上积极融入国家和全省发展大战略，抑或是着力解决自身发展能级总体偏低、产业发展总体不足、市场活力总体欠缺等重大问题，都需要洛阳发展更快强起来。

如果说时间是发展的空间，那么时间节点就是开拓发展新空间的阶梯。“建强副中心、形成增长极”，顺应了时与势，统筹了远与近，兼顾了发展需要与可能，正是重振洛阳辉煌的内在要求和关键一步。

必须看到，站在新发展格局加快构建、机遇性竞争性重塑性变革加速演进的关键节点，站在促进中部地区崛起等重大国家战略深入推进、洛阳全面落实新发展定位的关键节点，我们要建强副中心、形成增长极，不是简单的“数量赶超”，更是深层次的“质量提高”；不只是个别领域的“单兵突进”，更是整体发展的“协同跨越”。

正如党代会报告明确的那样，建强副中心，既要“强”在经济总量上，也要“强”在发展质量、增长动能上；既要“强”在产业发展能级上，也要“强”在城乡建设水平、社会治理效能、人民生活品质上；既要“强”在自身综合实力上，也要“强”在对周边地区的辐射带动能力上。形成增长极，既要在经济增长上成为一“极”，也要在科技创新、改革开放、城市功能、文旅融合上成为一“极”。建强副中心与形成增长极是紧密相联、内在统一的。

这样的副中心当然能“强”起来，这样的增长极当然“立”得住！

面向未来，一幅激动人心的图景已经铺展在洛阳人面前：推动经济实力跃上新台阶、产业转型实现新突破、体制机制焕发新活力、城市建设迈出新步伐、乡村振兴展现新气象、文旅融合进入新境界、生态建设取得新成效、民生福祉达到新水平、治理效能得到新提升、党的建设开创新局面。这“十个新”，既有“经济总量突破8200亿元”等定量指标，也有“初步建成国家创新型城市”等定性指标，勾勒出今后五年“洛阳的样子”，很难不让人憧憬。

目标指引方向，使命激励作为。

深刻把握洛阳发展所处的历史方位，认清问题所在、差距所在，使命所在、责任所在，凝心聚力建强副中心、形成增长极，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，奋力跑好这一棒，我们就能以“这五年”的新成就，在重振洛阳辉煌的崭新征程中立下又一座里程碑!（洛平）