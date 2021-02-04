指数来了！《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》发布

洛阳文旅融合发展态势如何？9日上午，在北京举行的《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》(以下简称《报告》)发布会给出答案。

洛阳文旅融合发展态势如何？9日上午，在北京举行的《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》(以下简称《报告》)发布会给出答案。

2020年8月，新华社中国经济信息社以洛阳为研究对象，与洛阳市文化广电和旅游局共同启动了国内首只地市级文旅融合主题类指数——“洛阳指数”的研究。

《报告》以指数为核心，以指标体系为引领，对官方统计数据、通信运营商大数据、互联网大数据、调查问卷等相关数据资源进行有效整合与交叉分析，梳理洛阳特色文旅资源、明晰市场定位，并进一步为管理者、从业者提供决策参考。

《报告》指出，洛阳文化与旅游的融合模式已初步构建，文旅融合发展进程有序推进，目前正处于上升阶段。其中，多元厚重的河洛文化与强大的文化自信，是洛阳文旅融合持续深化的内生源泉；博物馆、研学旅行、文创产品等是其重要现实载体；数字化、国际化、普惠化是其未来发展方向。

指数运行结果显示，洛阳文旅融合发展的韧性较强，整体呈持续向好态势。2020年文旅融合发展综合指数值为129.80点，较基期增长29.80%。尽管受新冠肺炎疫情冲击，该年度总指数增幅有所回落，但指数值仍较上一年有小幅上升，洛阳文旅融合水平逆势上涨，文化和旅游市场显示出较强韧性。其中，文旅融合原生力分指数对总指数的拉动作用最显著。持续增加的城市书房数量拉动原生力分指数实现较快增长。

融合原生力指数增速较高，市民文化自信不断增强。2020年洛阳文旅融合原生力分指数稳定增长，较2018年增长61.29%。洛阳文化和旅游景区的质量不断提升，资源价值得到认可。

问卷调查结果显示，洛阳市民的文化自信度平均达88.96%，悠久的历史底蕴、文化内涵的创新表达，为本地文化和旅游的融合发展营造了良好的社会环境。“双微一抖”等“互联网+”举措推动洛阳文化和旅游融合进程。文旅节事活动、研学旅行等，成为推动洛阳文旅融合进程的重要“加速器”。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，此次发布的《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》，为洛阳顺应数字化时代的传播规律，形成具有核心竞争力的文旅品牌矩阵提供了有效抓手，也为洛阳文旅文创融合发展提供了决策依据。

下一步，该局将继续坚持创新引领，强化创意驱动，充分发掘洛阳厚重的历史文化资源，大力实施文旅文创融合战略，打造具有洛阳标识的文创产品，培育壮大新型文旅业态，着力塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，助力打造青年友好型城市，增强城市美誉度和吸引力。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 程素敏 周亚伟 文/图）