洛阳理工学院万余名学生返校 暖心服务真不少

“请上车的同学扶好坐好，校园公交专线即将启动，第一站铭一和铭二A区，请住在两个宿舍区的同学做好准备。”8日，在洛阳理工学院王城校区入口，该校教师李亚逊忙前忙后帮学生把行李搬到“校园公交车”上，然后客串起了乘务员。

“请上车的同学扶好坐好，校园公交专线即将启动，第一站铭一和铭二A区，请住在两个宿舍区的同学做好准备。”8日，在洛阳理工学院王城校区入口，该校教师李亚逊忙前忙后帮学生把行李搬到“校园公交车”上，然后客串起了乘务员。

当天，洛阳理工学院迎来首批秋季学期返校报到生，万余名学生回到校园。

“按照疫情防控的要求，私家车不允许进入校园。加之近期阴雨连绵，学生运送行李十分不便。”洛阳理工学院学生工作处处长刘湉湉说，为了切实方便广大学生，深入推进“我为群众办实事”实践活动，学校租用多辆公交车在王城、开元两个校区开设校园公交专线，并科学规划线路，快速便捷地帮助学生抵达宿舍。

“一下火车，就有热情的学长学姐引导我乘坐学校提供的大巴车，到了学校还有校内‘公交专线’直达宿舍，这种无缝衔接感觉特别暖心。”大一新生王倩高兴地说。

洛报融媒记者了解到，为迎接新、老学生返校报到，洛阳理工学院各学院纷纷出实招，开展各类志愿服务活动。

“咱们北方有‘上车饺子下车面’的习俗。”洛阳理工学院经济与管理学院学工办副主任杨盼说，为给新生营造家的感觉，该学院开展主题欢迎活动，在学校餐厅免费向新生提供炸酱面、酸菜肉丝面、葱香鸡蛋面、烩面、茄汁面等5种口味的“迎新面”。

材料科学与工程学院提前2个月征集新生与父母手持录取通知书的合影，制作出一整面照片墙，还专门设计了“最美年华迎接你”纪念版矿泉水，报到期间，该学院将开展“遇见校庆˙遇见你”主题活动，表达对学校建校65周年的深情祝福以及对2021级新生的美好祝愿。

人文与社会科学学院在国庆假期期间提前与学生和家长对接，针对受到疫情和洪涝灾害影响的困难学生家庭成员开展心理疏导，给学生详细讲解专业特点和职业规划。该学院60余名大二学生主动在国庆假期提前返校，义务为即将报到的新生们整理宿舍，迎接学弟学妹的到来。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵祎）