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徐衣显在全市防汛视频调度会议上强调：以金标准守好防汛安全底线 毫不松懈做好抢险救灾准备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 17:33

　　10月3日下午，在收听收看全省防汛视频调度会议后，市委副书记、代市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显立即召开全市防汛视频调度会议，贯彻落实全省会议精神，对全市防汛工作进行再部署，强调要坚持人民至上、生命至上，精准监测预警，加强研判会商，科学防控调度，毫不松懈做好防汛抢险救灾各项准备，以金标准守好不发生死亡的安全底线。

　　徐衣显强调，一要全面排查治理隐患。抓好小流域“两清一护”治理，病险水库、险工险段险堤做到全面除险加固，尾矿库和中型以上淤地坝做到一库(坝)一策、县乡村三级库长24小时在岗，涉水景区、滩涂峡谷等野外风景区做到应关尽关、提示到位、警戒到位，水毁工程确保尽快恢复，临时搭建物、广告牌及电线杆等做到应拆尽拆、全面加固。二要全力防御黄河秋汛。以新安、孟津沿黄县区为重点，强化市县乡村四级联防联控，做好陆浑水库、故县水库安全调度，强化控导工程、生产堤以及黄河生态廊道安全防护，确保堤坝绝对牢固、人员绝对安全。三要扎实应对本轮降雨。始终把转移安置群众和应急抢险救援放在第一位，全力防御山洪地质灾害，坚决杜绝因房屋倒塌造成人员伤亡。加强城市内涝风险防范，备足抢险物资力量，防汛队伍24小时待命，做好降雨大风天气下的各项应急准备。四要加快灾后重建进度。扎实做好道路抢通、房屋修缮、群众安置等工作，调集机械设备做好秋粮抢收晾晒，多渠道救助困难群众，严防因灾致贫、因灾返贫，做到节日期间抢险救灾和灾后重建恢复“两手抓、两不误”。五要精准高效上报灾情。市县负责、部门联动，实事求是、及时精准，全面加强灾情统计、核实、汇总，实现无缝衔接，确保渠道畅通，做到初报快速、续报准确、核报精准，并积极争取上级支持。六要层层压实防汛责任。严格落实防汛工作责任制、24小时防汛值班和领导带班制度，强化抽查检查，做到县乡党政主要负责同志至少一人在岗、重点防区党政主要负责同志同时在岗，切实把值守巡查责任落到一线、落到人头。

　　张武清等参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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