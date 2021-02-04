证照齐全的校外培训机构即日起可申请恢复线下教学活动

随着中小学校陆续开学，市教育局日前发布《关于校外培训机构恢复线下授课的通知》(简称通知)，证照齐全的校外培训机构可根据“属地管理”原则，按程序分期分批、从严有序恢复线下教育教学活动，未经相关部门联合验收的不得复课。

随着中小学校陆续开学，市教育局日前发布《关于校外培训机构恢复线下授课的通知》(简称通知)，证照齐全的校外培训机构可根据“属地管理”原则，按程序分期分批、从严有序恢复线下教育教学活动，未经相关部门联合验收的不得复课。

关键词 申请线下复课

“近日，随着疫情防控形势趋于缓和，中小学校陆续开学，学生家长和校外培训机构要求恢复线下培训的呼声日益增多。”市教育局相关负责人介绍，为落实国家、省“双减”文件相关要求，结合各类型校外培训机构实际情况、学生家长需求，我市就分期分批、从严有序做好校外校外培训机构恢复线下教育教学活动发布相关通知。

从即日起，证照齐全的校外培训机构可根据“属地管理”原则，按照“机构申请、联合验收、分批公示”的程序，由各县(区)教育行政部门，联合属地消防、卫健、市场监管、住建、民政等部门，对校外培训机构的办学条件、疫情防控、消防安全、建筑安全、食品卫生等，进行重新审核，做到“准备到位一家、验收合格一家、向社会公示一家、同意复课一家”，分期分批、从严有序恢复线下教育教学活动，未经相关部门联合验收的校外培训机构不得复课。