昨晚，江凌、徐衣显看望参加市第十二次党代会报道工作的市属主流媒体新闻工作者。

江凌、徐衣显看望参加市第十二次党代会报道的新闻工作者

突出移动端视频化交互性 讲好重振辉煌的洛阳故事

昨晚，江凌、徐衣显看望参加市第十二次党代会报道工作的市属主流媒体新闻工作者。

在洛阳日报报业集团特别报道组，江凌、徐衣显详细了解党代会融媒体报道工作情况。得知洛报集团推出的新媒体作品在全网播放量近2000万次，江凌、徐衣显对洛报集团积极践行移动端优先的成效给予充分肯定，勉励大家更好把握互联网传播规律，加快挺进互联网主战场，围绕受众共情点设置话题，不断扩大交互传播效果。在洛阳广播电视台特别报道组，江凌、徐衣显观看了党代会系列主题短视频作品，指出未来媒体融合发展的重心在移动端，要注重从青年受众视角出发，创新表达方式，推动广电媒体传播“大屏”“小屏”融合联动。

江凌指出，此次市党代会是对媒体融合传播能力的一次历练和检验。广大新闻工作者充分发挥媒体融合优势，创作推出了一批有新意、有影响的融媒作品，展现了洛阳发展的美好蓝图和代表履职的良好风貌，进一步凝聚了共识，鼓舞了士气，向大家的辛勤付出表示诚挚慰问。

江凌强调，进入新媒体时代，传播对象、传播方式都发生了深刻变化，给宣传思想工作带来新挑战，也给广大新闻工作者提出了新课题。要深刻把握互联网传播规律，以互联网思维全面审视新闻宣传工作，把关注焦点、工作重心、资源配置更多转移到互联网这个主战场上来，着力做好媒体融合这篇“大文章”。要注重面向青年受众，创新传播方式、传播内容，为建设青年友好型城市营造良好氛围。要突出移动端、视频化、交互性，从选题策划入手，把移动端优先贯穿到新闻宣传工作全流程各领域；积极适应青年碎片化思维习惯、阅读习惯，推出更多符合青年特点、适合网络传播的短视频作品；加快构建网络公共平台新媒体矩阵，找准青年受众共情点、共鸣点，组织策划传播话题，提升交互传播覆盖面、影响力，努力讲好在现代化建设新征程中重振辉煌的洛阳故事。

王飞、王军参加活动。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞/文 鲁博/图)