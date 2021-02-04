洛阳老人王转周：六十载讲好一个故事 一辈子牢记党的恩情（学习百年党史 汲取奋进力量）

“这就是我们老村子的样子，当年共产党就是在这儿带领大家打日本兵的。”7日，在洛龙区学府街道王山社区王山寨抗日遗址，年近八旬的王转周正在给孩子们讲述当年的抗日故事。

王转周在给孩子们讲王山寨抗日故事

“这就是我们老村子的样子，当年共产党就是在这儿带领大家打日本兵的。”7日，在洛龙区学府街道王山社区王山寨抗日遗址，年近八旬的王转周正在给孩子们讲述当年的抗日故事。

王山社区原名王山寨，位于龙门西山北坡，这里地形奇特，易守难攻。王转周说，1944年5月31日，盘踞在附近的一小撮日本兵前来索要鸡蛋、米、面等物资，王山寨人依靠有利地形拒开寨门，还打死了两个日本兵。

“日本兵没抢到东西，还死了两个人，肯定会来报复，而且敌人怀疑村里有抗日力量。”王转周说，当时村内有不少地下党活动，得知情况后，党组织迅速从附近县里调集民间抗日武装力量，组成抗日自卫队，保护王山寨。

果不其然，次日上午，敌人将王山寨团团包围，守寨的自卫队和群众不畏强敌，坚持战斗。除部分自卫队队员突围外，大部分队员坚持战斗到生命的最后一刻。

在王山寨抗日纪念碑前，王转周讲述着当年惨烈的战斗。突然，一个孩子大声说：“我看见我老外公的名字了，就是他，叫王铁锁。”

王转周深情地摸了摸孩子的头，眼睛有些湿润。他说：“当年有500多人伤亡，我父亲王银钟就是在这场战斗中牺牲的，当时我还在娘胎里。”

从十七八岁时，王转周就开始整理并宣传王山寨抗日故事，60年坚持不懈。他一方面听参加战斗的老人讲述，一方面自己找资料，多方核实，为的就是弄清楚当时的情况。

看着孩子们稚嫩的脸庞，王转周说：“我曾经给你们的父辈讲，今天给你们讲，哪一天我讲不动了，你们要讲给下一代，历史不能忘，党的恩情不能忘。”

如今的王山社区风景秀美，居民们住上了花园小洋房，生活越过越好。该社区党支部书记王暾达说，下一步将利用社区特有的历史文化资源和地理位置优势，通过民宿、采摘园等项目，发展红色旅游，进一步提高居民收入。(记者 郭飞飞 通讯员 张莉 姚嘉慧 文/图)