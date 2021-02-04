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再叙神都洛阳故事！网剧《这个狄公子有点皮》开机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 17:10

　　17日上午，由洛阳市文联主导，洛阳市曲艺家协会筹拍的29集网剧《这个狄公子有点皮》举行开机仪式。

　　《这个狄公子有点皮》用幽默诙谐的表现手法、嬉笑中破了惊天大案。该剧讲述了神都洛阳状况百出、治安混乱，屡屡出现奇案、怪案，少年狄小虎、元英等人，不畏凶险，与残害百姓的黑衣boss(剧中人物名)进行终极对决，最后和自己心爱的人喜结连理。这部戏不仅体现了男女之间的爱情故事，还体现了人性的伟大，正义最终战胜邪恶。

　　总制片人张汝霖介绍，该剧大篇幅地展示洛阳的文化底蕴和美不胜收的古建氛围，重现了古都洛阳的动人盛景。瞄准当下年轻人对历史知识的匮乏，在观看中为大家补上一课，不失为寓教于乐的一种范例。

　　网剧《这个狄公子有点皮》预计10月上旬上线，敬请期待。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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