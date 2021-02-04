《七夕奇妙游》中白居易现身洛阳城 来听听他和洛阳的故事

“白大人住洛阳啊？”“是啊！”在备受网友追捧的河南卫视节目《七夕奇妙游》中，三位“唐小妹”在洛阳城中与白居易不期而遇，不少网友也因此得知白居易曾在洛阳生活。

白园外景

“白大人住洛阳啊？”“是啊！”在备受网友追捧的河南卫视节目《七夕奇妙游》中，三位“唐小妹”在洛阳城中与白居易不期而遇，不少网友也因此得知白居易曾在洛阳生活。

实际上，白居易与洛阳的关系颇为密切。今天，记者特邀市隋唐史学会会长王恺为大家细细讲来——

思恋故乡：“忽忆东都宅，春来事宛然”

白居易，祖籍太原，唐代宗大历七年(公元772年)出生于河南新郑。不过，他在诗词中，把洛阳视为故乡。

白居易的曾祖父白温，曾把家从太原迁到下邽(guī)(今陕西渭南)，其入朝为官后，儿子白锽(huáng)等又随他来到洛阳，在毓财里(今瀍河区新街北一带)置房安家。白锽在洛阳生儿育女，其长子白季庚就是白居易的父亲。白锽、白季庚虽长年在外地做官，但洛阳始终是他们不能忘怀的故乡，白居易也因此产生了深深的洛阳情结。

从白居易的诗词、文章中，可以看到他对洛阳及亲人的记忆。例如，《祭乌江十五兄文》中有“况旧业东洛，先茔北邙”“居则同被而寝，出则连骑而行”“同参选于东都，俱署吏于西京”等语句。后来，白居易到杭州、苏州任刺史，依然思恋着故乡，写下“忽忆东都宅，春来事宛然”“岂合姑苏守，归休更待年”等诗句。

表露心迹：“老爱东都好寄身”

到了晚年，“叶落归根”的想法在白居易的脑海中越发强烈。他向一位老友表达心迹“老爱东都好寄身”，又写下《求分司东都寄牛相公十韵》，请当年的学生牛僧孺帮他落实分司洛阳之事。

唐穆宗长庆四年(公元824年)，53岁的白居易奉召返京。当年秋天，他回到洛阳，从一位姓田的人手里买下故散骑常侍杨凭在洛阳的履道坊宅园(在如今的安乐镇狮子桥村附近)，因为钱不够，还用了两匹马抵偿。白居易在其《洛下卜居》诗序中说：“买履道宅价不足，因以两马偿之。”

不过，他后来又远赴杭州、苏州等地任职，直到公元829年，才终于得以在洛阳久居。在《归履道宅》中，他写道：“驿吏引藤舆，家童开竹扉。往时多暂住，今日是长归。眼下有衣食，耳边无是非。不论贫与富，饮水亦应肥。”欣喜之情，溢于言表。

临终之言：“不归下邽，葬于香山”

白居易的履道坊宅园，名叫白莲庄。他对洛阳宅邸的喜爱，从《池上篇》就能看出：“十亩之宅，五亩之园。有水一池，有竹千竿”“有堂有庭，有桥有船。有书有酒，有歌有弦。有叟在中，白须飘然”“灵鹤怪石，紫菱白莲。皆吾所好，尽在吾前”“优哉游哉，吾将终老乎其间”。

“看雪寻花玩风月，洛阳城里七年闲。”白居易畅游洛阳及周边山水名胜之地，写下近千首诗作。他对龙门山色尤为喜爱，唐文宗大和六年(公元832年)捐资六七十万贯，重修香山寺并撰《修香山寺记》，留下千古名句：“洛都四郊山水之胜，龙门首焉。”

晚年的白居易，“兼济天下”之志不减。公元844年，他出资请人凿开龙门八节石滩，以利于行船，免去了行船之人每到此处要下水拉船之苦。两年后，白居易在洛阳去世。临终前，他告诉家人：“不归下邽，葬于香山(即龙门东山)。”其墓葬所在地，便是如今的白园。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 实习生 李玉冰 文/图）