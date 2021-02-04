走近2021“洛阳最美教师”，倾听最美故事

三尺讲台，一片丹心。在洛阳，有11.5万人民教师活跃在教育战线上。他们把为学、为事、为人统一起来，用情怀、境界、理想引领学生全面发展，为教育事业奉献青春。

三尺讲台，一片丹心。在洛阳，有11.5万人民教师活跃在教育战线上。他们把为学、为事、为人统一起来，用情怀、境界、理想引领学生全面发展，为教育事业奉献青春。

2021“洛阳最美教师”颁奖现场 记者 梅占国 摄

今年9月10日是第37个教师节。在昨日上午举行的2021“洛阳最美教师”颁奖典礼上，10名2021“洛阳最美教师”获表彰。在他们中间，有以阳光之心培育阳光宝贝的幼教“孩子王”，有用爱守护，帮助折翼天使逐梦飞翔的特教教师，还有把青春献给大山里的孩子的乡村教师……让我们一起走近这些“洛阳最美教师”，倾听他们的故事，向所有默默坚守在一线的教师道一声：您辛苦了！

一束光，照亮山村的未来

有这样一群教师，他们坚守在山村，不顾物质的贫乏，收起对家的牵挂，在平凡的岗位上，默默传承教育的真谛。他们就像一束光，照亮山村孩子的童年，为孩子们带去金灿灿的希望。

39岁的赵云涛是高新区东沙坡小学教师。2000年，他成为一名山村教师。在21年的青春岁月里，他的脚步往山里越走越远，根越扎越深。2016年，他来到了只有4个年级30多名学生和5名教师的引驾沟教学点，借助网络资源和新教育实践，创造山区教育的发展机遇。他致力于特需儿童随班就读的“融合教育”实验，对融合教育模式进行探索。

1800多篇文章，270多篇支教日记，这些文字里记录着朱会利的支教感悟。今年32岁的朱会利在嵩县大坪乡楼上村小学任教，她既是孩子们的老师，更是孩子们的“妈妈”。她将思维导图和心理学应用于学科教学和班级管理，到大坪乡最偏远的学校支教，传播思维导图和家庭教育理念。

同样扎根乡村的，还有宜阳县董王庄乡赵坡小学的赵红强。26年来，他扎根乡村教育。疫情期间，他苦心钻研，创新线上教学模式，切合乡情学情；他热心助困，心系困难学生，换得家长安心。

“您像天使一样，用无私的爱滋润孩子的心房。”这是一名学生家长写给新安县五头镇五头小学校长游芳的诗。2014年，在新安县尚庄小学工作期间，学校多年没有活动场地，游芳排除困难为山村小学建起了足球场。2017年任新安县五头镇五头小学校长后，她结合乡村学校单亲家庭、留守儿童较多，对孩子疏于监管的实际，提出“和美”教育理念，打造快板教育品牌，迅速提升学校特色办学水平，扩大办学规模。