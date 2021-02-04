《中秋奇妙游》里的洛阳故事，您了解多少？

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唐代胡人牵驼

在创意舞蹈《东都行者》中，出现了一幅《胡人牵驼图》。图中的那位胡人，头戴卷沿式毡帽，身穿翻领窄袖袍服，脚蹬黑色高靿靴，是典型的胡人装扮。

再看这位胡人的长相，浓眉深目高鼻阔嘴，还有连鬓卷曲的络腮胡子，让人不禁想到唐代诗人陆岩梦的诗句：“眼睛深似湘江水，鼻孔高于华岳山。”他身后的那头骆驼高大雄健，驼背上载着的似乎是成卷的丝绸。

这幅驼马出行图出自唐代安国相王儒人唐氏墓，现藏于洛阳古代艺术博物馆壁画馆内。由墓中出土的墓志得知，墓葬的年代是唐中宗神龙二年(公元706年)。安国相王就是后来的唐睿宗李旦，孺人，在唐代是对皇室宗王之妾的称谓，官职相当于三品。

该墓有两幅驼马出行壁画，左右对称绘于墓道的东西两壁上。《东都行者》中出现的是西壁驼马出行图，东壁上的驼马出行图中，有一名胡人的穿着则是汉人装束，头戴幞头，身穿圆领袍服，牵着一匹五花马。

其实这并不奇怪。唐代的洛阳是国际大都市，与西域有着广泛的联系。据史书记载，唐高宗和武则天时期，社会上一度流行汉人穿胡服的风尚，不仅男人穿，连女子也穿。