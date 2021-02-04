中国共产党洛阳市第十二次代表大会，在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，意义重大而深远。

坚持以创新引领发展

建强副中心 形成增长极

在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌

——江凌同志在中国共产党洛阳市第十二次代表大会上的报告摘登

中国共产党洛阳市第十二次代表大会，在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，意义重大而深远。大会的主题是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

中原城市群副中心城市正加速崛起(资料图片)

一、洛阳已经站在新的历史起点上

五年来，全市综合实力显著增强，经济总量突破5000亿元，在全国地级以上城市排名由“十二五”末的第49位上升至第45位；民生福祉不断增进，居民收入增速高于经济增速，一大批民生实事彰显了“洛阳温度”；文化优势更加凸显，文物保护工作走在全国前列，文旅融合发展呈现许多新亮点；生态环境持续改善，空气质量综合指数改善率、城市绿化综合指数位居全省前列；社会大局和谐稳定，新冠肺炎疫情防控形势平稳，防范化解重大风险有力有效；政治局面安定团结，人大、政府、政协依法依章程履行职能，意识形态、统一战线、民族、宗教、外事、侨务、群团、党管武装等工作都取得新进展；党的领导全面加强，全面从严治党向纵深推进，为各项事业发展提供了坚强政治保证。

>>战略定位显著提升

促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加，自创区、自贸区等国家级平台在洛阳落地建设，省委省政府支持洛阳建设副中心、打造都市圈，洛阳在全国全省大局中的地位更加凸显。

>>脱贫攻坚全面胜利

全市6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万建档立卡贫困人口全部脱贫，绝对贫困在河洛大地已经成为历史，贫困群众既改善了生活条件、更改变了精神风貌，用奋斗创造幸福生活的信心更强、心气更足。

>>城市建设变化巨大

高速、快速、立交等交通基础设施建设实现历史性突破，在中西部地区非省会城市率先进入“地铁时代”，游园、乐道、城市书房等成为城市新名片，5G网络、集中供热等的覆盖面大幅提升，以老旧小区和城中村改造为抓手的城市有机更新成效明显，城市综合承载力显著增强。

>>转型发展持续深化

连续三年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市，高新技术产业增加值占规上工业比重由“十二五”末的31.7%提高至43.3%，研发投入强度由1.79%提高至2.8%、居全省第一，深层次改革和高水平开放取得新突破。

>>政治生态明显好转

“严”的主基调一以贯之，正风肃纪反腐驰而不息，陈雪枫等严重违纪违法问题给洛阳政治生态造成的影响有效肃清，风清气正的良好政治生态已经形成并不断巩固发展，党员干部干事创业的精气神持续提振。

经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的历史起点上。这个新的历史起点，是在全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的起点。我们要锚定实现现代化目标，接续奋斗、砥砺前行，在新征程上不断创造新的时代伟业。这个新的历史起点，是紧抓构建新发展格局战略机遇，着力塑造洛阳发展新优势的起点。我们要聚焦增强核心竞争力，主动入局、锐意进取，在更多领域加快实现改革重塑、换道领跑。这个新的历史起点，是落实洛阳新的发展定位，全面提升洛阳在全国全省大局中地位的起点。我们要围绕提升洛阳发展能级，强化担当、更有作为，在做强自身中更好地融入大局、服务全局。