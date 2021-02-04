昨日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团举行第一次会议。会议由江凌主持，徐衣显、杨骁等参加。

市第十二次党代会主席团举行第一次会议

通过主席团常务委员会委员名单、代表资格审查报告和大会日程安排等

江凌主持 徐衣显、杨骁等参加

昨日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团举行第一次会议。会议由江凌主持，徐衣显、杨骁等参加。

会议以举手表决的方式，推选出市第十二次党代会主席团常务委员会委员，通过了市第十二次党代会执行主席名单。

会议通过了市第十二次党代会代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告。报告说，根据市委十一届十五次全体会议《关于召开中国共产党洛阳市第十二次代表大会的决议》和《中共洛阳市委关于中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表选举工作的通知》精神，全市共划分42个选举单位，由这些选举单位召开党代表大会、党代表会议或党员大会，选举产生488名出席中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表，代表选举工作于9月18日全部完成。选举工作认真贯彻执行了民主集中制原则。各选举单位精心部署，认真组织实施。代表候选人的酝酿提名坚持自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选，广泛听取了各方面的意见。代表的选举产生严格按照党章和党中央有关规定办理，采用无记名投票方式，实行差额选举。当选代表得到的赞成票都超过了应到会代表或者党员的半数。代表资格审查委员会认为，全市42个选举单位选出的488名代表均符合党章和《中共洛阳市委关于中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表选举工作的通知》有关规定，符合代表产生程序和条件，代表资格有效。

会议还通过了市第十二次党代会列席人员、邀请人员名单，市第十二次党代会大会日程安排，市第十二次党代会大会秘书处工作机构，市第十二次党代会大会副秘书长名单，需要提交各代表团审议的市管党费收缴、使用和管理情况的报告。(洛报融媒记者 李三旺 李冰)