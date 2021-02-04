洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市第十二次党代会主席团举行第一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.27 08:28

市第十二次党代会主席团举行第一次会议
通过主席团常务委员会委员名单、代表资格审查报告和大会日程安排等
江凌主持 徐衣显、杨骁等参加

　　昨日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团举行第一次会议。会议由江凌主持，徐衣显、杨骁等参加。

　　会议以举手表决的方式，推选出市第十二次党代会主席团常务委员会委员，通过了市第十二次党代会执行主席名单。

　　会议通过了市第十二次党代会代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告。报告说，根据市委十一届十五次全体会议《关于召开中国共产党洛阳市第十二次代表大会的决议》和《中共洛阳市委关于中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表选举工作的通知》精神，全市共划分42个选举单位，由这些选举单位召开党代表大会、党代表会议或党员大会，选举产生488名出席中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表，代表选举工作于9月18日全部完成。选举工作认真贯彻执行了民主集中制原则。各选举单位精心部署，认真组织实施。代表候选人的酝酿提名坚持自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选，广泛听取了各方面的意见。代表的选举产生严格按照党章和党中央有关规定办理，采用无记名投票方式，实行差额选举。当选代表得到的赞成票都超过了应到会代表或者党员的半数。代表资格审查委员会认为，全市42个选举单位选出的488名代表均符合党章和《中共洛阳市委关于中国共产党洛阳市第十二次代表大会代表选举工作的通知》有关规定，符合代表产生程序和条件，代表资格有效。

　　会议还通过了市第十二次党代会列席人员、邀请人员名单，市第十二次党代会大会日程安排，市第十二次党代会大会秘书处工作机构，市第十二次党代会大会副秘书长名单，需要提交各代表团审议的市管党费收缴、使用和管理情况的报告。(洛报融媒记者 李三旺 李冰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    白鹭戏秋水

    拍下红叶 记住秋天

    山楂红了

    菊花开 金秋来
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605