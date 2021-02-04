以奋进姿态展现担当作为——凝心聚力迎接市第十二次党代会胜利召开之三

“登场了，洛阳！”连日来，伴随着一档全景式人文探索节目的火热开播，洛阳再一次被世界看到，令人不得不折服于她的底蕴与魅力。

“登场了，洛阳！”

连日来，伴随着一档全景式人文探索节目的火热开播，洛阳再一次被世界看到，令人不得不折服于她的底蕴与魅力。“千年洛阳，青春登场”，人们的欢呼还在持续，这座城市即将进入“党代会时间”，为自己描绘一个更加美好的明天，也为世人展现一个更加出彩的洛阳，召唤着河洛儿女在新的历史起点上接续奋斗、再创辉煌！

要仰望星空，更要脚踏实地。

就在不久前，市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上语重心长的一段话，至今仍然值得品味。他说，一个地方有没有希望，能不能实现更好发展，关键看能不能形成三个氛围，一是干部干事创业的氛围，二是年轻人创新创业的氛围，三是民间勤劳致富的氛围。这三个氛围越浓厚，地方发展的气场越强大。

“三个氛围”的底层逻辑，说到底，就是务实重干，砥砺奋进！可以说，一个人也好，一座城也罢，奋进始终都是最好的姿态，奋斗永远都是绽放梦想最靠谱的力量！

越是大有可为的时代，越呼唤奋发有为的姿态。今天，当黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略赋能洛阳，当中部地区高质量发展的顶层设计多处点题洛阳，当省委锚定两个“确保”、建设现代化河南的“路线图”再一次重仓洛阳，这个拥有数千年璀璨文明的古都、中原城市群副中心城市，再一次站在时代的“聚光灯”下。进一步把准大局，进一步把准大势，进一步把准大事，弄清楚下一步重点工作是什么、为什么、怎么做，细化为本地本单位的工作目标、任务、举措，洛阳的明天必将大有作为，明天的洛阳必将大有希望！

然而，也要看到，跳出洛阳看洛阳，我们与先进地区仍然有很大的差距。站在新的历史起点上，我们要建强副中心、形成增长极，走好全面建设社会主义现代化强市新征程，在融入大局、服务大局中赢得更大机遇、构建更大平台、实现更大发展，既面临量的追赶，也面临质的提升，容不得半点歇歇脚，来不得丝毫等等看。要知道，我们在赶路，别人也不会闲着，如果没有奋勇争先的使命感，没有只争朝夕的紧迫感，我们不仅难以“强起来”，反而可能会在日趋激烈的区域竞争格局中“边缘化”，出局之后再难入局。

“担当和作为是一体的，不作为就是不担当，有作为就要有担当”。以奋进姿态展现担当作为，从来不是满腔热血的抽象概念，而是体现在点点滴滴的作风中，体现在干事创业的激情里。比如说，抓牢“项目为王”，担当作为就是要排出“路线图”“施工表”，推动各项工作往实里抓、向目标奔；比如说，推动“万人助万企”，担当作为就是要发力准、出手快，有“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的主动；比如说，全面推进乡村振兴，担当作为就是抓具体、抓深入、抓落实，围绕“151”工作部署形成强大合力……总之，就是脑子里有思路、眼睛里有问题、手上有招数、脚下有路子，真正以担当作为凝聚发展气场，在时代发展的潮流中赢得历史主动。

征途漫漫，唯有奋斗。

时间不等人！我们必须走在时间前面，成为时代的弄潮儿。当更宏伟的蓝图即将展开，当更闪亮的梦想正在召唤，抓住每一秒，走好每一步，我们定能以奋进姿态迈向洛阳城更加美好的明天，创造洛阳人属于这个时代的荣光！（洛平）