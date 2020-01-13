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以创新思维重塑竞争优势——凝心聚力迎接市第十二次党代会胜利召开之二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.24 08:25

　　历史性的抵达，往往意味着开创性的进发。

　　即将告别一个务实重干、开拓进取的五年，站在新的历史起点上的洛阳，何以乘势而上“强起来”？刚刚召开的市委十一届十七次全会，在研究确定召开市第十二次党代会有关事宜时给出鲜明信号，就是要进一步把准大势，对新发展阶段的特点、规律、趋势，特别是构建新发展格局带来的竞争性、机遇性、重塑性变革保持清醒认识，坚定不移走好创新引领发展之路。

　　今天，创新正在以看得见的方式改变现实，也在以看不见的魔力重塑未来。“面对百舸争流、千帆竞发的区域竞争，不进则退，慢进亦退，不创新必退。”前不久，省委工作会议发出“两个确保”的总动员，提出把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，持续打造一流创新生态，全力建设国家创新高地。什么是“逻辑起点”？什么是“核心位置”？就是要把创新贯穿于经济社会发展各领域、各环节，引发上上下下、里里外外的系统性变化，变巨大潜力为发展动力。

　　创新催生竞争优势，优势奠定发展胜势。对于洛阳而言，要在“大有作为的关键阶段”实现“直道冲刺、弯道超车、换道领跑”，写好“奋勇争先、更加出彩”的“洛阳答卷”，我们比任何时候都更需要“以创新思维重塑竞争优势”。

　　看空间方位，构建新发展格局，对每个地方而言，都是一次竞争性、机遇性、重塑性的变革，也是一次区域竞争格局的重构，不入局就会出局。看时间轴线，作为“有着创新动力和能力的城市”，洛阳每一次“登台阶、上层楼”，无不是在抢抓机遇中推进创新，在持续创新中放大优势。面向未来，从“中部地区崛起”到“黄河国家战略”，从“自创区”到“自贸区”，当一个个历史机遇交汇叠加，我们要与外地优势互补“拼长板”，要在“双循环”格局中成为“关键环、中高端”，要依靠改革打通“堵点”，实现后来居上的“惊人一跃”，“沿着旧地图，一定找不到新大陆”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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