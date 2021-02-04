2021年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕

每年九月第三周为我省的社会科学普及周。今天，在位于洛龙区的洛阳市图书馆，举行了《2021年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕式暨《用生活方式解决生活方式病》大型阅读分享会》。

每年九月第三周为我省的社会科学普及周。今天，在位于洛龙区的洛阳市图书馆，举行了《2021年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕式暨《用生活方式解决生活方式病》大型阅读分享会》。 每年九月第三周为我省的社会科学普及周。今天，在位于洛龙区的洛阳市图书馆，举行了《2021年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕式暨《用生活方式解决生活方式病》大型阅读分享会》。 今年社科普及周活动主题是：深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，在“建强副中心、形成增长极”中展现社科担当。本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市社科联主办，洛阳市图书馆、洛阳市企业家读书促进会承办。 开幕式上，市社科联四级调研员、《洛阳月谈》主编宋红伟宣读了《关于表彰洛阳市第十七次社会科学优秀成果》的决定，并请部分获奖作者代表上台领取证书。 随后，来自隋唐洛阳城天堂明堂景区服务管理部、洛阳广播电视台《认真读书》项目、洛阳日报社《行走古都洛阳 感受二十四节气》栏目的代表上台交流发言，探讨社科基地和社科项目对公众的影响。 接下来，二里头夏都遗址博物馆系列普及活动、洛阳市图书馆系列社科普及活动、“纸刻初心使命 传承红色基因——百幅剪纸作品庆祝建党百年”巡展等一系列优秀社科活动，将陆续和大家见面。(洛报融媒记者 李砺瑾 文/图)