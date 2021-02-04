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以战略眼光把握历史主动——凝心聚力迎接市第十二次党代会胜利召开之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.23 08:14

　　又一个标注洛阳航向的历史性时刻即将到来!

　　再过几天，备受瞩目的市第十二次党代会就要胜利召开了，这是在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上召开的一次重要大会，将擘画洛阳今后五年乃至更长时期的发展蓝图，激励全市上下在新的历史起点上接续奋斗、再创辉煌。以战略眼光、创新思维、奋进姿态，坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，对我们昂首阔步迈向现代化强市建设的“下一程”至关重要。

　　以什么样的视野审视自身所处方位，以什么样的站位作出决策部署，决定了一座城市将何去何从。战略眼光，正是一种着眼于全局和长远来观察、思考和处理问题的科学眼光。一座城市要走向更远的未来，就要把自己放在历史与未来相贯通的时间格局中来审视，置于一域与全局相衔接的空间格局中来把握，积势蓄势谋势、识变应变求变，才能把发展主动权牢牢抓在手中。

　　放眼全国，今天的中华大地已经全面建成了小康社会，进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进；眺望中原，河南锚定“两个确保”，全面实施“十大战略”，紧抓构建新发展格局战略机遇，加快推进高质量发展，在全面建设社会主义现代化河南的新征程上阔步前进。对于洛阳而言，与全国全省一样，迎来了大有作为的关键时刻！

　　洛阳作为中原城市群副中心城市，中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略交汇叠加，省委持续赋能定位战略加持，我们能不能在融入大局、服务大局中赢得更大机遇、实现更大发展，特别是能不能在构建“双循环”中成为产业链供应链的中高端、关键环，形成核心竞争力，很重要的一条取决于眼界有多宽。只有战略眼光敏锐，定位准确、方向明晰，确保发展战略、发展方向、发展路径不发生偏差、不走弯路，洛阳才能在迈向现代化征程中赢得发展主动，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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