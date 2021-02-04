洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

小菌菇撑起振兴大产业 洛阳食用菌产业取得长足发展（大力实施“特”“优”战略 走好特色产业发展之路）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.03 08:33

村民在直播间销售羊肚菌

　　全数字化的控温、控湿生产车间里，刚采摘的羊肚菌经履带进入机器接受冻干处理……近日，在汝阳县柏树乡的农特产冻干车间，新鲜的羊肚菌被打包装袋后发往上海市区一家精品超市。

　　“冻干技术不仅解决了羊肚菌难保存问题，还使其‘身价’翻了好几倍。”种植户孙光辉满脸喜悦地说。

　　3年前，孙光辉放弃在外地打拼出的事业，回乡流转土地、建大棚，发展羊肚菌种植。借助乡里成熟的电商渠道，种植当年就回了本，但随着规模扩大，暗藏的风险逐渐显露。孙光辉说，新鲜羊肚菌必须3天内送上餐桌，由于其消费群多集中在北上广深等一线城市，一旦物流不畅，势必造成极大损失。

　　快产快销能带来短期效益，但不是长久之计。为消除种植户的后顾之忧，让老乡的腰包更鼓更有安全感，经多方考察，去年年底，柏树乡开工建设日处理量1000公斤的冻干车间，今年5月车间正式投产。“经冻干处理的羊肚菌能保存2年，营养价值也不会流失。根据目前行情，一斤能卖600多元，是新鲜羊肚菌的七八倍。”柏树乡乡长张守志说，下一步，乡里将加大冻干技术推广力度，让土特产“身价”变得更高。

　　柏树乡羊肚菌的“变形记”，只是我市食用菌产业高质量发展的一个缩影。近年来，我市食用菌产业快速发展，生产面积逐渐扩大，食用菌年产量逐渐增加，食用菌产业已成为推动乡村振兴的重要支撑。目前，全市成规模的食用菌生产企业有160余家，年产香菇、杏鲍菇等2.15亿棒，年产量23万吨，年产值近20亿元。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 防控德尔塔毒株 洛阳疾控专家给出这些...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • 市委常委会召开会议 江凌主持并讲话
  • 洛阳姑娘鲍珊菊东京奥运摘金 洛阳市...
  • 洛阳43家医疗机构可做核酸检测 来看看...
  • “珊”耀东京：鲍珊菊为洛阳夺得奥运...
  • 免费退票！铁路部门刚刚发布最新通知
  • 加强疫情防控 保障地铁安全运营【组图】
  • 教职员工及12岁以上学生要“应接尽接...
  • 洛阳文旅场所疫情防控升级 两家网吧因...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    建好“四好农村路” 乡...
    加强疫情防控 保障地铁...
    祝贺！洛阳选手鲍珊菊...
    智能测温设备助力社区...
    精彩热帖

    花椒红了

    静静地河湾

    洛阳神鹰救援队

    风采依旧
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605