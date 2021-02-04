小菌菇撑起振兴大产业 洛阳食用菌产业取得长足发展（大力实施“特”“优”战略 走好特色产业发展之路）

全数字化的控温、控湿生产车间里，刚采摘的羊肚菌经履带进入机器接受冻干处理……近日，在汝阳县柏树乡的农特产冻干车间，新鲜的羊肚菌被打包装袋后发往上海市区一家精品超市。

村民在直播间销售羊肚菌

全数字化的控温、控湿生产车间里，刚采摘的羊肚菌经履带进入机器接受冻干处理……近日，在汝阳县柏树乡的农特产冻干车间，新鲜的羊肚菌被打包装袋后发往上海市区一家精品超市。

“冻干技术不仅解决了羊肚菌难保存问题，还使其‘身价’翻了好几倍。”种植户孙光辉满脸喜悦地说。

3年前，孙光辉放弃在外地打拼出的事业，回乡流转土地、建大棚，发展羊肚菌种植。借助乡里成熟的电商渠道，种植当年就回了本，但随着规模扩大，暗藏的风险逐渐显露。孙光辉说，新鲜羊肚菌必须3天内送上餐桌，由于其消费群多集中在北上广深等一线城市，一旦物流不畅，势必造成极大损失。

快产快销能带来短期效益，但不是长久之计。为消除种植户的后顾之忧，让老乡的腰包更鼓更有安全感，经多方考察，去年年底，柏树乡开工建设日处理量1000公斤的冻干车间，今年5月车间正式投产。“经冻干处理的羊肚菌能保存2年，营养价值也不会流失。根据目前行情，一斤能卖600多元，是新鲜羊肚菌的七八倍。”柏树乡乡长张守志说，下一步，乡里将加大冻干技术推广力度，让土特产“身价”变得更高。

柏树乡羊肚菌的“变形记”，只是我市食用菌产业高质量发展的一个缩影。近年来，我市食用菌产业快速发展，生产面积逐渐扩大，食用菌年产量逐渐增加，食用菌产业已成为推动乡村振兴的重要支撑。目前，全市成规模的食用菌生产企业有160余家，年产香菇、杏鲍菇等2.15亿棒，年产量23万吨，年产值近20亿元。