最新停气通知！涉及洛阳这些小区

洛阳新奥燃气计划作业停气通知，涉及洛阳这些小区... 洛阳新奥燃气计划作业停气通知 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：老城区马路街居业小区1、2号楼民用户 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：万隆路恒大绿洲69号楼民用户 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：塔东二组民用户及商业 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：启明东路机车邻里中心对面14.17.20号楼民用户 停气时间：2025年3月10日14:00-18:00 停气原因：施工 停气范围：永泰街盛世新天地北门南关小碗牛肉汤，影响盛世新天地所有民用户用气及所有商业用气 停气时间：2025年3月10日09:00-12:00 停气原因：施工 停气范围：香山路与通济街交叉口龙盛小区粥香小铺，影响龙盛B区20号楼居民用气 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：窑沟村民用及商业 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：城中村改管 停气范围：伊滨区寇店镇东宋村调压箱(东)管辖范围所有用户 停气时间：2025年3月10日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：门庄村委南80处立管后端民用及商业 停气时间：2025年3月11日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：瀍河区史家馨苑小区1号楼民用户及商业名杨氏锦程礼宴.孙洪波商户。 停气时间：2025年3月11日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：洛阳市瀍河区启明东路蓝天小区57号楼50号楼两栋民用户。 停气时间：2025年3月11日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：窑沟村中国广电对面村道向南20米处立管附近民用及逍遥镇胡辣汤等商户 停气时间：2025年3月11日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：窑沟一号箱民用及商业 停气时间：2025年3月11日09:00-18:00 停气原因：碰接 停气范围：窑沟社区民用及商业 在停气期间，请用户注意以下安全事项： 1.关闭关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风； 2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； 3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气； 4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气； 5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃； 6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00-19:45在线)。