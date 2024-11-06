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最新停气通知！涉及洛阳这些小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳新奥燃气 2025.03.10 17:34
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洛阳新奥燃气计划作业停气通知

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：老城区马路街居业小区1、2号楼民用户

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：万隆路恒大绿洲69号楼民用户

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：塔东二组民用户及商业

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：启明东路机车邻里中心对面14.17.20号楼民用户

　　停气时间：2025年3月10日14:00-18:00

　　停气原因：施工

　　停气范围：永泰街盛世新天地北门南关小碗牛肉汤，影响盛世新天地所有民用户用气及所有商业用气

　　停气时间：2025年3月10日09:00-12:00

　　停气原因：施工

　　停气范围：香山路与通济街交叉口龙盛小区粥香小铺，影响龙盛B区20号楼居民用气

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：窑沟村民用及商业

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：城中村改管

　　停气范围：伊滨区寇店镇东宋村调压箱(东)管辖范围所有用户

　　停气时间：2025年3月10日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：门庄村委南80处立管后端民用及商业

　　停气时间：2025年3月11日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：瀍河区史家馨苑小区1号楼民用户及商业名杨氏锦程礼宴.孙洪波商户。

　　停气时间：2025年3月11日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：洛阳市瀍河区启明东路蓝天小区57号楼50号楼两栋民用户。

　　停气时间：2025年3月11日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：窑沟村中国广电对面村道向南20米处立管附近民用及逍遥镇胡辣汤等商户

　　停气时间：2025年3月11日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：窑沟一号箱民用及商业

　　停气时间：2025年3月11日09:00-18:00

　　停气原因：碰接

　　停气范围：窑沟社区民用及商业

　　在停气期间，请用户注意以下安全事项：

　　1.关闭关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；

　　2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；

　　3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；

　　4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；

　　5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；

　　6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00-19:45在线)。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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