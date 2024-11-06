加速出海！“洛阳服务”品牌影响力持续提升

近年，借助共建“一带一路”及“互联网+”“大数据”等东风，我市深入推进国家服务外包示范城市建设，服务外包产业呈现出量质齐升的态势。

近年，借助共建“一带一路”及“互联网+”“大数据”等东风，我市深入推进国家服务外包示范城市建设，服务外包产业呈现出量质齐升的态势。

今年，“洛阳服务”将通过国家级展会平台，持续提升本土品牌影响力，同时助力越来越多洛阳企业走上“出海”之路，推动服务外包产业高质量发展。

助力企业“出海”拓展国际市场

“去年，承接了坦桑尼亚600T浮法玻璃生产线等安装项目，全年营业额近50亿元，这为我们的发展找到新路径。”3日，谈及去年服务外包“成绩单”，河南省安装集团相关负责人感慨地说。

近年，借助共建“一带一路”东风，省安集团大胆“走出去”，着力布局海外市场。去年，企业承接马来西亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、刚果布、坦桑尼亚、俄罗斯、蒙古、尼日利亚、哈萨克斯坦等国家服务外包业务，把触角伸向世界，赢得发展新机遇。

“有了更大的‘出海’勇气，也吃到了更大的‘蛋糕’！”上述负责人说，据统计，去年该企业服务外包执行额达2.16亿美元。

无独有偶。中移在线服务外包产业也取得不俗成绩。该企业致力于利用互联网、大数据和人工智能技术服务，为31省提供服务。数据显示，去年，该企业服务外包执行额达2.39亿美元。

助力洛企“出海”，我市持续扩大服务外包企业海外业务范围，帮助企业多渠道拓展国际市场。去年，全市企业共承接95个共建“一带一路”国家的服务外包业务，签约金额同比增长23.05%；承接14个RCEP国家的服务外包业务，签约金额同比增长73.67%。