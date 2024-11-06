村子与景区联动！栾川仓房村村民家门口喜领29.7万元工资

近日，栾川县重渡沟示范区仓房村参与春节假期景区美食服务的百余名村民，共领到29.7万元工资。

近日，栾川县重渡沟示范区仓房村参与春节假期景区美食服务的百余名村民，共领到29.7万元工资。

“附近景区发展越来越好，村民在家门口有了更多就业机会。”仓房村党支部书记王青献介绍，当时听说今年春节假期栾川竹海野生动物园有美食节活动，不少村民主动报了名。

“近年来，我们在提升游客观赏体验的同时，还进一步拓展了服务内容。举办美食节为游客免费提供特色美食，就是其中之一。”景区有关负责人介绍。

景区有用工需求，村民有增收意愿。景区党支部与村党支部沟通后，决定带动村民参与——由景区提供摊位、设备、食材及美食培训服务，由村民参与美食制作，景区为村民支付劳动报酬。

“我们共设置了50多个摊位，提供栾川豆腐、秋扒烧饼、烤地瓜及各类炸货、汤类，为游客送上暖心服务。”景区有关负责人介绍，与往年不同，今年他们又增加了奶茶、咖啡等新品。

有117名村民参与了服务。“多亏了村里旅游发展得好，俺们也能沾沾光。过年在家闲着也是闲着，不如到景区赚点钱。”32岁村民马玉鹏坦言。今年春节假期仅参与12天景区美食服务的他领到2400元工资。

截至目前，美食节已连续举办四届，成为景区的一大特色，也是当地村民新的增收渠道。

从带动村民创业发展民宿，到如今带动更多人参与旅游服务，乡村旅游逐渐成为仓房村带动群众增收的“金钥匙”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 杨猛）