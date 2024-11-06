期待更多“老破小”变身“好房子”

“好房子”首次写入政府工作报告。在今年政府工作报告明确提出推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”后，昨日住房和城乡建设部提出的“把2000年以前建成的城市老旧小区纳入城市更新的改造范围”“把住宅的层高提高到不低于3米”等标准，让“好房子”持续成为今年全国两会的热点。

“好房子”首次写入政府工作报告。在今年政府工作报告明确提出推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”后，昨日住房和城乡建设部提出的“把2000年以前建成的城市老旧小区纳入城市更新的改造范围”“把住宅的层高提高到不低于3米”等标准，让“好房子”持续成为今年全国两会的热点。

老百姓追求安居乐业，最直接的就是住上好房子。过去千方百计保障老百姓“有房住”是主要目标，如今，人民群众对高品质居住有了新需求，今年政府工作报告首次点题“好房子”，就是对老百姓有更好居住需求的及时回应。尤其是现在还有不少居民住在“老破小”里，经常遇到漏水、设施老化损坏、公共配套偏少等问题……这些“短板”降低了老百姓的幸福感，也不利于城市发展和空间布局优化。今年全国两会传递的信号，让我们看到了身边的“老破小”变身为“好房子”的极大可能。

近几年，包括洛阳在内，各地都在从政策、标准等层面推进建设“好房子”，“老破小”改造成效显著。截至目前，我市已实施老旧小区改造项目2659个，惠及居民32.66万户，改造经验在全国推广，并且有7个项目入选中国城市更新老旧小区改造类优秀案例。种种政策举措，正在以住房品质全方位提升推动住房供给侧改革，满足老百姓多样化的居住需求。

“好房子”背后是城市治理的升级，改造不仅是物理空间的更新，更是治理能力的考验，尤其需要?“量身定制”，不能“一刀切”。比如，小区要不要保留老梧桐树、老旧小区如何加装电梯、邻里食堂建在哪里……坚持问需于民，按照“居民点单、政府接单”的模式，正是洛阳践行“人民城市为人民”的生动注脚。正如今年政府工作报告强调的“因地制宜实施改造”，只有尊重群众意愿，才能把改造工程改到心坎上。

从“忧居”到“优居”，“好房子”承载着无数老百姓对好日子的期待。从“老破小”变身为“好房子”，不仅是居住条件的改善，更是一场关于城市温度、治理精度与发展质量的深刻变革。期待更多“老破小”变身为“好房子”，让老百姓住得安全舒适、住得安心放心。（洛平）