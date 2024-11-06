全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞：加强高素质农民培育 为乡村振兴提供人才支撑

“乡村振兴，关键靠人才，要立足高素质农民培育，把农村人口转化为人力资源优势，才能有效推进乡村振兴。”今年全国两会，全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞，带着一条沾着“泥土气息”的建议走进人民大会堂。

“乡村振兴，关键靠人才，要立足高素质农民培育，把农村人口转化为人力资源优势，才能有效推进乡村振兴。”今年全国两会，全国人大代表、孟津区京孟种植专业合作社理事长吕妙霞，带着一条沾着“泥土气息”的建议走进人民大会堂。

习近平总书记强调，要推动乡村人才振兴，把人力资本开发放在首要位置，强化乡村振兴人才支撑。2025年中央一号文件指出，要完善乡村人才培育和发展机制，实施乡村振兴人才支持计划，加强农民技术技能培训，壮大农村各类专业人才和实用人才队伍。

“然而，当前农村人才和农民教育培训仍然面临一些突出问题。”吕妙霞说，比如农村实用人才总量不足、技能素质不高，高素质农民培育项目少，对学员年龄要求过严、覆盖面小等。因此，迫切需要完善农民教育培训机制，提高农民教育培训质量和规模，大力培养与乡村振兴相适应的高素质农民、技术人才、管理人才队伍，为乡村全面振兴提供有力的人才支撑。

吕妙霞建议，培育高素质农民，除了要加强组织领导和政策扶持，最重要的是完善农民教育培训体系。实践证明，以各级农业广播电视学校等为主体，以农业科研院所、农业院校和农技推广服务机构及其他社会力量为补充的“一主多元”高素质农民教育培训体系，在农民培训方面发挥了重要作用。因此，现阶段完善农民教育培训体系，可充分发挥各级农业广播电视学校作用，提高农民教育培训实效。

“此外，还要进一步完善农民教育培训工作机制，顺应职业教育的改革方向，强化岗位技能培训，使教育培训与产业发展融合，着力提高教育培训质量和效果，为乡村全面振兴提供坚实人才支撑。”吕妙霞说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）