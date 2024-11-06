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“无上龙门”：“近悦远来”新场景 升腾神都烟火气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.10 08:34
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　　近日，在位于龙门古街的无上龙门沉浸体验馆内，众多游客席地而坐，沉浸在360度全息球幕影院的光影盛宴中，不时发出阵阵惊叹声……“无上龙门”以崭新的方式，向游客展示洛阳的深厚历史底蕴，打造“近悦远来”新场景，持续升腾神都烟火气。

　　全息影片带游客进入“穿越之旅”

　　“龙门石窟是世界文化遗产，承载着神都洛阳厚重的历史。采用全息投影等现代技术，让冰冷的石窟‘活’起来，为游客带来全新的文旅体验，是我们建设‘无上龙门’的初衷。”体验馆负责人姚婷婷说。2020年8月，洛阳龙门旅游集团有限公司的二级子公司——洛阳龙门博跃文化发展有限公司成立，主营业务为无上龙门沉浸体验馆项目。

　　场馆的设计理念是“一球+一馆”，场馆的中心位置是直径17米的超大水平全息天幕，球幕挑高9米，占地400平方米，可以实现从水平地面到整个穹顶无死角观影。

　　“影院在建设当中应用了不少黑科技。比如，由19台激光工程投影设备支持的画面拼接技术，辅以立体声环绕音响，为观众带来裸眼5D的体验。”姚婷婷说，经过建设，“无上龙门”于2021年5月正式开始试运营。

　　全息影片的内容创作由承担电影《哪吒之魔童降世》特效的团队担纲。主创团队充分挖掘了龙门石窟文化背景和历史线索，影片展现了夏禹、战国、北魏、隋唐等历史时期的场景，最后定格在现代的龙门石窟景区，并巧妙地将鱼跃龙门、伊阙大战、石窟开凿、神都洛阳、明堂、飞天牡丹、白居易诗词等具有显著时代特色和文化特质的场景穿插其中，让游客在参观龙门石窟之前，就能在穿越古今的光影变幻中了解洛阳和龙门千年文化侧影。

　　“非常震撼，全新的打开方式，新颖活泼，充分激发了我的探究欲，让我迫不及待地想要实地探访龙门石窟，了解洛阳文化。”观影结束后，北京游客孙铭意犹未尽地说，一眼千年，这趟“穿越之旅”，令他印象深刻。

　　各类文创产品，丰富游客消费体验

　　作为洛阳首个360度全息球幕影院，无上龙门沉浸体验馆以创新性、科技性的表达方式，将龙门石窟文化彻底“活化”，吸引游客蜂拥而至。近两年，每逢牡丹文化节等游客高峰期，体验馆内等待观影的游客队伍都有数十米，一直延伸到场馆外。

　　“每天40场，每场200人，场场爆满！”姚婷婷说，给排队的游客做好服务，就成了工作人员的重点工作，他们有时忙得连午饭都顾不上吃。

　　热烈的市场反响并未让“无上龙门”项目“故步自封”。近年来，场馆引入很多文创项目，以及研学课堂等文旅业态，持续丰富广大游客的消费体验。场馆内的回形文创区内，精心布置有文创互动展位，展示售卖龙门特色、洛阳特色和“无上龙门”的文创产品，全方位展现洛阳和龙门的千年文化，打造“可赏、可品、可带走”的文化体验。

　　“瞧，咱俩的大头贴镶进金牌里了。”在场馆内的“定制专属金牌”区，游客将自拍大头贴与卢舍那大佛的头像一起刻录在沉甸甸的金牌之上，如此有创意的文创产品，为游客留下了最值得回忆的美好瞬间。

　　休息区的背景墙以卢舍那像龛为灵感，游客休息之余可在此打卡、拍照。至于文创手办，更是深受青年游客喜欢：这里有“卢舍那大佛”毛绒挂件、“托丹”毛绒挂件等，成为年轻人舒缓紧张、释放心灵的“小确幸”。

　　紧跟消费潮流，把握游客心动点

　　持续创新，为“无上龙门”带来了良好的口碑。该项目先后获得第六届中国文旅大消费年度峰会暨“龙雀奖”颁奖盛典“最佳文旅科技应用项目”、中国旅游景区创意大赛示范作品、2024数字文旅十大创新应用案例等全国荣誉。“无上龙门”文创产品“你好洛阳系列冰箱贴”和“飞天晴雨伞”等，还入选中国旅游景区协会第二届旅游景区创意作品示范作品名单。

　　“开馆以来，我们已接待游客超10万人次，未来我们将持续做好提升。”姚婷婷说，沉浸式体验场馆必须紧跟消费潮流，把握游客心动点。下一步，公司将按照“无上龙门+文化特色+科技文创打卡”的思路，聚焦文创产品研发和合作拓展，推广有龙门石窟及“无上龙门”特色的文创产品，并通过新媒体渠道对文创产品进行同步宣发及团购推广，持续提升二消产品的营收，打造别样的消费体验。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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