26日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会预备会议在洛阳市会议中心举行。

市第十二次党代会举行预备会议

通过大会主席团成员名单、大会秘书长名单、代表资格审查委员会成员名单和大会议程

江凌出席并讲话 徐衣显、杨骁等出席

26日下午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会预备会议在洛阳市会议中心举行。

江凌、徐衣显、杨骁、娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、李杏在主席台就座。

市第十二次党代会应到代表488名。出席预备会议的代表465人，符合规定人数。

记者 鲁博 李卫超 见习记者 董格非 摄

杨骁主持预备会议，他介绍了市第十二次党代会筹备情况。会议以举手表决的方式，通过了大会主席团成员名单、大会秘书长名单、代表资格审查委员会成员名单和大会议程。市第十二次党代会议程共五项：一、听取和审议中国共产党洛阳市第十一届委员会工作报告；二、审议中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会工作报告；三、选举中国共产党洛阳市第十二届委员会；四、选举中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会；五、选举洛阳市出席中国共产党河南省第十一次代表大会代表。

江凌在讲话中指出，市第十二次党代会，是在全市上下深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察河南重要讲话指示精神的关键节点召开的，是在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开的，是在新发展格局加快构建、机遇性竞争性重塑性变革加速演进的关键节点召开的，是在促进中部地区崛起等重大国家战略深入推进、洛阳全面落实新发展定位的关键节点召开的，是在全面从严治党向纵深发展、在“严”的主基调下营造干事创业浓厚氛围的关键节点召开的，承载着不同寻常的使命，具有不同寻常的意义。各位代表要自觉站位大局、把准大势，深刻认识这次大会的重大意义，认真履好职、尽好责，把这次党代会开成一个高举旗帜、团结奋进、共谋发展的大会，动员全市上下在现代化建设新征程中奋勇争先、更加出彩，不断开创洛阳发展新局面。

江凌强调，各位代表要本着对党和人民负责、对洛阳发展负责的态度，认真审议党代会报告，积极建言献策、提出真知灼见，进一步把准大局大势、坚定信心决心、鼓足拼劲干劲，共同描绘好发展蓝图。要坚持党性原则，准确把握党中央关于领导班子建设的方针政策，深刻理解省委部署要求，自觉讲政治、顾大局，坚持把政治标准摆在首位，确保圆满完成各项选举任务。要严守纪律规矩，坚决落实“十严禁”要求，把严守换届纪律作为重大政治要求，把维护换届纪律作为政治责任，不断巩固发展良好政治生态，让新风正气更加充盈，确保大会圆满成功。

与会代表还集中观看了换届选举警示教育片《警钟长鸣》。(洛报融媒记者 孙自豪 李东慧 孙小蕊)