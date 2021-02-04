嵩县爱你！白云山因暴雨紧急闭园，但接下来的操作太暖心了

9月24日-25日，洛阳白云山遭遇暴雨袭击，对景区道路、通信、电力等基础设施造成严重破坏，226名游客滞留山上。为此，景区紧急闭园，妥善安置滞留游客。

9月24日-25日，洛阳白云山遭遇暴雨袭击，对景区道路、通信、电力等基础设施造成严重破坏，226名游客滞留山上。为此，景区紧急闭园，妥善安置滞留游客。

9月25日晚，景区发布公开信，对滞留白云山的游客给予退票、免25日食宿费、赠送酒店住宿等多种优惠措施。游客们纷纷表示，“为白云山点赞，这波操作太暖心了！”

据了解，9月24日-25日，洛阳白云山景区迎来一场暴雨，降雨量高达128.5mm。面对突发灾情，该景区决定紧急闭园，迅速组织人员封锁涉水游线，设置安全锥和警示牌，最大限度确保游客安全。

暴雨对基础设施造成了不小的破坏。9月25日0:30，景区道路有落石，通信网络、电力阻断，与外界不能保持正常沟通。该景区顾不上夜黑雨大，安排人员抓紧清理了部分路段，组织车辆将游客送至可接收到信号的黄石崖岗，让游客先给家人报平安。

9月25日6:00，该景区紧急召开安全应急协调会议，确认山上留宿游客、员工、商户的人数及安全情况，组织员工清理上山道路落石，全面展开安全排查和水电抢修。

“山下道路受泥石流阻断，景区紧急启用备用电源，将所有人集中安排在白云人家酒店，保证就餐、用电、热水正常供应。”该景区相关负责人介绍。

同日下午，嵩县县委、县政府组织应急、交通、消防、电力、通信、水利、公安工作组入驻白云山。目前，抢险救援工作正在紧张有序地进行中，预计26日全面恢复供电、供水及通信，“在道路恢复畅通并符合安全通行条件后，我们将尽快安排运送游客下山。”