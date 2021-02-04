回乡探亲的奥运冠军鲍珊菊手写了一封信 看看都说了点啥？

“荣幸之至，但也有遗憾。”24日深夜，返乡探亲的奥运冠军鲍珊菊离开家乡后，在微信朋友圈写下一段话。昨日，她手写了一封信，想通过晚报和家乡人民说几句知心话。

鲍珊菊担心我们看不清字，执意把信敲成电子版

“荣幸之至，但也有遗憾。”24日深夜，返乡探亲的奥运冠军鲍珊菊离开家乡后，在微信朋友圈写下一段话。昨日，她手写了一封信，想通过晚报和家乡人民说几句知心话。

鲍珊菊说，荣幸，是因家乡人民冒雨相迎的热情；遗憾，是因时间仓促，她没能和欢迎她的父老乡亲叙旧合照，有些过意不去。和我们闲聊的鲍珊菊，是个朴实又有个性、耿直而头脑清醒的90后姑娘。她写给家乡人民的信，也同样朴实而清醒。

大家好，我是场地自行车运动员鲍珊菊。

回乡，让我想起我自行车生涯的开始。我是2012年7月1日进入洛阳市自行车队的，为什么这么清楚？是因为初二的期末考试刚结束，暑假第一天，我第一次来到洛阳市区。我的印象是，洛阳市区像小时候电视里看的城市一样，宽的马路、高的建筑、汽车的鸣笛声、斑马线、红绿灯、漂亮的绿植……我假装自己很懂规矩地看着红绿灯过马路。

走进学校，当时的校园看上去有点破旧，田径场里很多锻炼的大爷大妈在跑步、拉伸，一切都很稀奇。

这是我第一次离家，父母非常不放心地给我送过来。中午，我去学校门口的小餐馆吃饭，看着陌生的菜名，点了最便宜的饭。忘记吃的是什么了，好吃但没吃饱。

从此，我认识了很多人，做了很多第一次做的事。中间发生了很多事情，对于我来说都是宝贵的经验，让我现在能坦然看待许多事。

至于训练上的辛苦，我也不太想说太多。因为大家每个人都很辛苦，大家也都在努力，各行各业都是如此。到现在，我已经练了9年自行车，时间过得好快。从前我总觉得时间过得很慢，因为那时我遇事易急躁，现在遇见问题，我知道这都是要走的过程，专注于解决问题，问题解决后就很开心了。

鲍珊菊载誉而归 记者 李卫超 摄

东京奥运会比赛结束后，开心会有，但并没有过多兴奋。我深知，当热度褪去，人们会忘了你是谁，所以我也不太想受到过多的关注。我是运动员，我还是我自己，只需负责训练，不忘初心、继续努力才是正确的方式。

非常感谢家乡人民的厚爱！非常感谢！返乡时，一路上迎接我们的父老乡亲、老师同学和社会各界朋友，非常感谢你们冒雨前来，大家辛苦了！非常遗憾，时间紧没能和大家合个影、聊聊天，再回汝阳，我去和大家补合照。承蒙大家的厚爱，再次感谢！