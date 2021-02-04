洛阳市图书馆公开征集地方文献

洛报融媒记者25日从洛阳市图书馆获悉，“洛阳写，写洛阳——寻找洛阳记忆”地方文献征集展示活动启动。

热爱洛阳的你，是否收藏有书写洛阳的各类书籍、刊物、手稿、家谱、地方志、史料？

洛报融媒记者25日从洛阳市图书馆获悉，“洛阳写，写洛阳——寻找洛阳记忆”地方文献征集展示活动启动。

为充分挖掘展示洛阳市改革开放以来在政治、经济、文化、社会和精神文明建设等方面取得的重大成就，助力洛阳国际人文交往中心建设，洛阳市图书馆自即日起开展“洛阳写，写洛阳——寻找洛阳记忆”地方文献征集展示活动，广泛征集各个时期洛阳机关团体、企事业单位、各类社会组织及洛阳本地人撰写或阜外人士书写洛阳的各类书籍、刊物、手稿、家谱、地方志、史料等各种地方文献。

本次活动为免费征集，征集到的所有文献经分类整理后全部入藏洛阳市图书馆，洛阳市图书馆将对捐赠的单位和个人将颁发收藏证书，并组织开展系列宣传活动。对捐赠数量较大、质量较好的捐赠者将授予相关荣誉，所赠图书在馆内设立收藏专架。

本次集中征集活动截止时间为11月30日，接受捐赠单位：洛阳市图书馆，联系电话：0379-61289131，联系人：金雅茹。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图）