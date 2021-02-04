紧急提醒！热力公司未委托他人代收供热工程费

今天上午，家住洛阳市老城区义勇北街6号院的市民陈先生向洛报融媒记者反映，这两天，小区门口出现了几个身穿工装、自称“热力公司下属施工队”的工作人员，向过往居民发放宣传页并通知大家尽快前往银行缴纳供热工程费，他想知道这是真是假。

今天上午，家住洛阳市老城区义勇北街6号院的市民陈先生向洛报融媒记者反映，这两天，小区门口出现了几个身穿工装、自称“热力公司下属施工队”的工作人员，向过往居民发放宣传页并通知大家尽快前往银行缴纳供热工程费，他想知道这是真是假。

陈先生说，他们小区是老旧小区，一直没通暖，所以当居民们看到小区门口出现“热力公司的人”时，心里还是高兴的，但当居民问询更多有关小区供热的问题时，对方的支支吾吾，让大家在心里打了个问号，“特别是那几个工作人员让我们把钱打进一个不显示收款方的银行账号，一两万也不是小数目，所以我想求助问一问”。

带着陈先生的疑问，洛报融媒记者采访到了洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)的相关负责人，他回复：假的！小区居民谨防上当！

市热力公司工作人员的正式服装如图(左一、左二)

该负责人说，市热力公司所有供热工程项目不分包、不外包，所有项目由公司工程部门全权负责，收费只开通了中国建设银行这一账户，收费账户名为洛阳热力有限公司，从未委托其他单位或个人接洽小区的供热事宜，也从未委托其他单位或个人代收暖气工程费用，请市民认真核对，以免上当受骗。

同时，该负责人提醒，为解决老城区、瀍河区老旧小区的供热问题，市热力公司从2017年就已推出供热工程费分期付款政策，首付2000元即可“当年申请、当年用热”，余款三到五年内完成无息分期付款即可，小区用热安装率也由原来的75%下调至50%，即只要小区有50%以上的业主同意安装暖气就可以进行施工建设，用热申请可由居民所在单位、小区物业、社区、业主委员会或热心业主代表等向市热力公司提交。

“义勇北街6号院符合我们以上优惠政策的使用条件，所以我们不会要求居民一次性缴纳全部的供热工程费用。”该负责人说，若该小区居民向详细了解如何申请市政集中供热等更多问题，可拨打市热力公司热线63085678咨询。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）