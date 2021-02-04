宁洛(二广)高速公路洛阳伊川段上跨天桥将拆除施工 过往车辆请绕行

按照连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)新建工程施工计划，中铁(河南)新川高速公路有限公司将对宁洛(二广)高速公路洛阳伊川段上跨天桥进行拆除施工。

按照连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)新建工程施工计划，中铁(河南)新川高速公路有限公司将对宁洛(二广)高速公路洛阳伊川段上跨天桥进行拆除施工。为保障高速公路的安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，施工路段将采取双向禁止通行、车辆远端绕行的限制交通措施。现将有关事项通告如下：

2021年9月28日7时至11时,宁洛、二广高速公路共线段洛阳市伊川县境内上跨天桥(宁洛高速K701+430处)拆除施工，宁洛高速公路汝阳工业区收费站(宁洛高速K696)、二广高速汝阳收费站(二广高速K1212)至宁洛、二广高速公路共线段伊川收费站(宁洛高速K709)双向封闭，禁止车辆通行。汝阳工业区收费站、汝阳收费站洛阳方向匝道及伊川收费站平顶山、南阳方向匝道封闭，禁止车辆通行。

绕行路线：

1.宁洛高速公路平顶山、二广高速公路南阳至洛阳(由南向北)方向：分别在在宁洛高速公路汝阳工业区收费站、二广高速公路汝阳收费站下站绕行汝安路至S238省道向北至G343国道向东至伊川收费站进入宁洛、二广高速共线段。

2.宁洛、二广高速公路共线段洛阳至平顶山、南阳(由北向南)方向：在伊川收费站下站绕行G343国道向西至S238省道向北向南至汝安路分别由宁洛高速公路汝阳工业区收费站、二广高速公路汝阳收费站进入宁洛高速公路、二广高速公路。

途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安微博微信平台、洛阳交警微博微信平台、洛阳市交通广播、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。（来源：洛阳高速交警微博）⑥